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بالصور - حفل استقبال وافتتاح المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان: " دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط"

19
FEBRUARY
2018
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أقيم في النادي العسكري المركزي - المنارة، حفل استقبال وافتتاح المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان: " دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط "، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبمشاركة شخصيات وطنية ودبلوماسية وعسكرية، وباحثين وأكاديميين من لبنان وبلدان عربية وإقليمية ودولية ومن منظمات مختلفة.
حضر الاحتفال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ممثلاً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب قاسم هاشم ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ووزير الاتصالات النائب جمال الجراح ممثلاً دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب فعاليات المؤتمر وحشد من المدعوين. وقد ألقى الوزير رفول كلمة بالمناسبة. من جهته، ألقى قائد الجيش كلمة.
وكان رئيس اللجنة العامة للمؤتمر العميد الركن فادي أبي فراج، قد ألقى كلمة الافتتاح عرض فيها برنامج المؤتمر وفعالياته وأهميته على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

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