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مقدمة نشرة اخبار الـotv:

بين الترشيحات النيابية والأزمات المعيشية، بدأت أيام هذا الأسبوع ...

الترشيحات استهلها اليوم كل من حركة أمل وحزب الله مع 29 مرشحاً، 16 للأول و13 للثاني، وفيما اكتفى الأمين العام لحزب الله بكلام مقتضب حول الخطاب الانتخابي لحزبِه ومرشحيِه، تقدم رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة أمل ببرنامج موسع من 15 بنداً، من أبرز أهدافه التنمية والرقابة والشفافية الكاملة ومشاركة الشباب وتحديث الدولة، وصولاً إلى إقامة الحكومة الإلكترونية ...

في المقابل، كانت الأزمات المعيشية تتفاعل، المستشفيات الحكومية على اعتصام موظفيها، والمياومون على تصعيد تَحركِهم، في ظل كلام عن ضرر مالي ناجم عن إضرابهم، قد يهدد مؤسسة كهرباء لبنان، الواقعة أصلاً تحت عجز مزمن وهائل، بانهيار مالي كبير لناحية وارداتها من الجبايات ...

وبين الترشيحات والأزمات، كانت الكهرباء أيضاً حاضرة في مجلس الوزراء اليوم، في أولى جلساته لدرس موازنة العام 2018 ...

ثمانية آلاف مليار ليرة لبنانية قيمة العجز المقدر لهذه السنة، أكثر من رُبعها للكهرباء ...