انتخابات 2018: السيد نصرالله أعلن أسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية

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أعلن السيد حسن نصرالله أسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية وهم:
في بعلبك الهرمل وهي دائرة البقاع الثالثة: الدكتور حسين الحاج حسن، الدكتور علي المقداد، الدكتور ابراهيم علي الموسوي، الدكتور ايهاب عروة حمادة
في زحلة الاستاذ انور حسين جمعة
عن دائرة جبيل كسروان: الشيخ حسين محمد زعيتر
عن دائرة بيروت الثانية: الأستاذ النائب السابق أمين شري
عن دائرة الجنوب الثالثة: الحاج محمد رعد الدكتور، السيد حسن فضل الله و الدكتور علي فياض
المرشحون لدائرة الجنوب الثانية: السيد نواف الموسوي، المهندس حسين سعيد جشي
مرشح دائرة بعبدا: الحاج علي عمار