انتخابات 2018: السيد نصرالله أعلن أسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية

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أعلن السيد حسن نصرالله أسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية وهم:

في بعلبك الهرمل وهي دائرة البقاع الثالثة: الدكتور حسين الحاج حسن، الدكتور علي المقداد، الدكتور ابراهيم علي الموسوي، الدكتور ايهاب عروة حمادة

في زحلة الاستاذ انور حسين جمعة

عن دائرة جبيل كسروان: الشيخ حسين محمد زعيتر

عن دائرة بيروت الثانية: الأستاذ النائب السابق أمين شري

عن دائرة الجنوب الثالثة: الحاج محمد رعد الدكتور، السيد حسن فضل الله و الدكتور علي فياض

المرشحون لدائرة الجنوب الثانية: السيد نواف الموسوي، المهندس حسين سعيد جشي

مرشح دائرة بعبدا: الحاج علي عمار