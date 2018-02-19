انتخابات 2018: من ترشّح اليوم الى الانتخابات النيابيّة؟!

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رست بورصة الترشيحات للانتخابات النيابية في وزارة الداخلية على 14 ترشيحا: صلاح مهدي نور الدين (بنت جبيل-شيعي)، البير سامي منصور (بعلبك-الهرمل-روم كاثوليك)، ابراهيم يوسف كنعان (متن- ماروني)، سامر مطيع فتفت (الضنية-سني)، على خضر عمر (عكار-سني)، سيزار ريمون أبي خليل (عاليه-ماروني)، خليل إميل برمانه (بيروت2-روم ارثوذكس)، شامل رشيد روكز (كسروان-ماروني)، مسعود جوزيف الاشقر (بيروت1-ماروني)، محمود خضر حداره (عكار-سني)، محمد أمين أنور بعاصيري (بيروت2-سني)، علي عبد الحليم الايوبي (طرابلس-سني)، زياد أنطوان الشويري (الشوف-ماروني)، محمد يحيه يحيه (عكار-سني).