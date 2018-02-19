كهرباء لبنان: القوى الأمنية لم تقم سوى بواجباتها

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أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن القوى الأمنية لم تقم سوى بواجباتها اليوم في حماية المؤسسة بناء لطلب مجلس ادارتها، "حيث أن سير العمل ومصالح المواطنين مهددة في ظل الممارسات التي تتكرر في حرم المبنى المركزي وبعض الدوائر في المناطق."

وأكدت المؤسسة في بيان أنها لطالما سعت وستواصل سعيها لإنصاف هؤلاء العمال ضمن ما تسمح به القوانين النافذة والأنظمة المرعية الإجراء وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، والعمال يعلمون ذلك جيدا.

وتوجهت مؤسسة كهرباء لبنان بالشكر للقوى الأمنية على وتجاوبها وتعاونها، وأثنت على الجهود التي تبذلها في سبيل تأمين حسن سير هذا المرفق العام الحيوي، بما يحفظ المصلحة العامة ومصالح جميع المواطنين اللبنانيين.