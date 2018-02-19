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"شؤون مكافحة الفساد" في افتتاح ورشة عمل من تنظيم "شؤون التنمية الإدارية": الاستقلالية والنزاهة تعززان ثقة المواطن بالقضاء

19
FEBRUARY
2018
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شاركت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ممثلةً بمستشارها القانوني المحامي وديع عقل في افتتاح ورشة عمل حول "تعزيز دور النظام القضائي في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" من تنظيم وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والـUNDP.
 
وأشار الأستاذ وديع عقل في كلمته، ممثلاً تويني، إلى أن وزارة مكافحة الفساد تعمل وفقاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية التي تقضي بحماية السلطة القضائية من التدخلات السياسية والاقتصادية بمختلف أنواعها. وتعزز الاستقلالية والنزاهة ثقة المواطن بالقضاء. فمكافحة الفساد ليست شعاراً شعبوياً بل حاجة تؤدي إلى تطوير الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار وتعزيز الأمن.
 
وأضاف عقل أن دورنا يقوم على حماية هذه السلطة القضائية وتشجيعها على اتخاذ إجراءات عملية لحماية مصالح الناس ضد تجمعات الفاسدين. وصحيح أن هناك ضرورة لإدخال تشريعات جديدة وتعديل القوانين، لكن حتى تحقيق هذه الأهداف، ننتظر من القضاء تخاذ قرارات سريعة وجريئة في نطاق مكافحة الفساد عبر فتح التحقيقات في كبرى الملفات وتوقيف المرتكبين وسجنهم والحجز على ممتلكاتهم.
 
وتابع: ندعم كافة الاقتراحات التي ستنتج عن ورشة العمل الحالية ونتعهد تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي باتت شبه جاهزة، كما نشدد على واجب الامتناع عن التدخل في أعمال القضاة والتشدد مع المرتكبين والمخالفين.
 
وختم قائلاً إن اللبنانيين ينتظرون منا مكافحة الفساد وواجبنا تلبية النداء وتسريع وتيرة العمل على مختلف الأصعدة تأميناً لحقوق الناس التي يتآكلها الفساد المستشري والموروث منذ عشرات السنوات.
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