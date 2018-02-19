الرئيس عون يبدأ غداً زيارة رسمية للعراق واخرى لارمينيا بعد غد يلتقي في خلالهما كبار المسؤولين

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يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح غد لبنان متوجهاً الى العراق في زيارة رسمية بدعوة من رئيس جمهوريتها الدكتور فؤاد معصوم، ثم يتوجه بعد غد الأربعاء من بغداد الى يريفان حيث يلبي دعوة من نظيره الأرميني سيرج سركيسيان للقيام بزيارة رسمية تستمر يومين.

ويرافق الرئيس عون وفد رسمي يضم وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، ووزير السياحة اواديس كدنيان، اضافة الى رئيس كتلة نواب الأرمن آغوب بقرادونيان، ووفد استشاري واداري واعلامي على أن ينضم الى الوفد في بغداد سفير لبنان لدى العراق علي حبحاب، وفي يريفان سفيرة لبنان لدى ارمينيا مايا داغر.

ويجري الرئيس عون في العراق محادثات مع كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، كما يزور مطرانية السريان الكاثوليك ونصب الجندي المجهول.

وفي ارمينيا، يلتقي رئيس الجمهورية نظيره الرئيس سركيسيان، ورئيس مجلس النواب آرا بابلويان، ورئيس مجلس الوزراء كارين كارابيتيان وابناء الجالية اللبنانية في أرمينيا. كما يزور كاثوليكوسية عموم الأرمن في اتشميادزين حيث يلتقي كاثوليكوس عموم الأرمن كاراكين الثاني، ويزور ايضاً نصب ضحايا الإبادة الأرمنية.





القاضي أنطوان بريدي

وفي نشاط رئيس الجمهورية قبل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، اقسم القاضي أنطوان بريدي رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة اليمين القانونية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري يوسف الخوري. وتمنى الرئيس عون للقاضي بريدي التوفيق في مهامه القضائية الجديدة.





السفير غسان الخطيب

واستقبل الرئيس عون السفير اللبناني المعين في باكستان السفير غسان الخطيب لمناسبة انتقاله الى مركز عمله الجديد، وزوده بتوجيهاته متمنيا له التوفيق.