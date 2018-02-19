بالصور - لقاء للتيّار الوطنيّ الحرّ - أوروبّا RPL بحضور منسّق قطاع الإنتشار الدكتور مارك زبّال تحضيراً للانتخابات النيابية القادمة

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تحضيراً للانتخابات النيابية القادمة، عقد التيّار الوطنيّ الحرّ – أوروبّا RPL لقاء بحضور منسّق قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ الدكتور مارك زبّال.

حضر اللقاء مسؤول منطقة أوروبّا الدكتور إيلي حداد والسيد فــادي الشيخ عضوّ المجلس الوطني ومنسقّي وأعضاء هيئات أوروبا كافة، وتباحث الحضور بأمور الانتخابات النيابية القادمة، كما قدّم منسّق لجنة الانتخابات في قطاع الإنتشار السيد سامر خوري شرحاً وافياً عن قانون الانتخابات المعتمد وكيفية التصويت.

كذلك تم البحث بالأمور التنظيمية الداخلية لقطاع الإنتشار بعد تسلّم المنسّق الجديد لمهامه وقد حثّ منسّق الإنتشار الهيئات العاملة في أوروبّا على التحلّي بالوعي الكافي خلال فترة الانتخابات والمحافظة على الانضباط والالتزام بتوجيهات القيادة، وتطرّق منسق قطاع الإنتشار إلى أهمية دور لجنة الإعلام والتواصل في المرحلة القادمة وكيفية التنسيق على المستوى الإعلامي وفي نهاية اللقاء، تم توزيع عدد من بطاقات الانتساب الجديدة لبعض الهيئات في أوروبّا.

تخلل اللقاء الأوروبّي، ورشة عمل مع ممثلي هيئات التيّار الوطنيّ الحرّ في كندا “COLCO CANADA” حيث تمّ البحث بالأمور التنظيمية الداخلية وكيفية إدارة المرحلة المقبلة.