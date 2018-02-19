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كنعان: لتضمين الموازنة الاصلاحات فهي ليست مطلب لجنة المال فقط بل حاجة دولية

19
FEBRUARY
2018
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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن المهل لا تزال متاحة لاقرار موازنة 2018 على رغم ‏التخوّف من انعكاس الاجواء الانتخابية على تأمين النصاب والبحث الجدّي فيها.
 
وقال كنعان في حديث صحافي إن المطلوب أن تسرع ‏الحكومة في اقرار المشروع واحالته على مجلس النواب اذا ما كانت النية جدية لاقرار الموازنة، وألا يتم تقاذف ‏المسؤوليات ووضع العراقيل، داعياً مجلس الوزراء الى أن يكون جدياً في تضمين الموازنة الاصلاحات التي ‏ليست مطلباً للجنة المال فقط، بل هي حاجة للدولة في ضوء المؤتمرات الدولية ليتمكن لبنان من الحصول على ‏الدعم المطلوب.
 
 وشدد كنعان على أن ارتفاع الانفاق الى 28 ألفاً و500 مليار ليرة بزيادة نحو 2000 مليار عن ‏موازنة 2017 مؤشّر غير مقبول، وقال: "هناك 21 بنداً اصلاحياً تعهدت الحكومة احترامها باعداد مشروع ‏‏2018، والمطلوب أولاً ضبط العجز اذ لا يمكن الاستمرار بعجز تصاعدي والمطلوب كذلك ضبط الهدر من ‏المصاريف الثابتة والتجهيزات والايجارات والجمعيات بالاضافة الى ضبط الفوائد
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