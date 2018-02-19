عناوين الصحف ليوم الاثنين 19 شباط 2018

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الأخبار

المقاومون للعدوّ

سماء غزّة ليست آمنة

البناء

اليوم يبدأ تفاهم عفرين ـ الحسكة... وظريف يردّ ساخراً من تهديدات نتنياهو

محور المقاومة يضرب في غزة واليمن بعد تصعيد الردع في سورية ولبنان

برّي ونصرالله ينهيان اليوم ملف الترشيحات لربع المجلس... و«القومي» ينطلق في بيروت

الجمهورية

الثنائي الشيعي يستعجل ترشيحاته

الديار

الجيش السوري يدخل الى عفرين ويتمركز مع الأكراد فيها وانسحاب الأتراك

واشنطن اتفقت مع تركيا بشأن الأكراد وولايتي يدعو الى مقاومة الوجود الأميركي

المستقبل

مسؤول كردي يؤكد الاتفاق مع نظام دمشق لدخول قواته عفرين

الأسد يحشد بقايا «النخبة» لاحتلال الغوطة

اللواء

ترشيحات أمل - حزب الله: تغييرات طفيفة تُزعِج القاعدة وتُربِك القيادة

تل أبيب تبلغ ساترفيلد: الأولوية للعمل الدبلوماسي.. شكوك ترافق جلسات الموازنة اليوم

L'Orient-Le Jour

Un accord aurait été conclu entre Damas et les Kurdes à Afrine

Daily Star

Hezbollah, Amal to announce vote candidates