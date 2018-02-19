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أسرار الصحف ليوم الاثنين 19 شباط 2018

19
FEBRUARY
2018
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الأخبار
بطاقات «فرع المعلومات»
أوقف فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، منذ بداية العام الجاري، إصدار بطاقات «تسهيل مرور» للمخبرين والمتعاونين معه، لأسباب عدة، أبرزها الحفاظ على سرية المخبرين والمتعاونين، ومنع استخدام البطاقة لتسهيل مخالفة القانون.

حاصباني يسافر على حساب الدولة؟
اعترضت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على قرارَي سفر وزير الصحة غسان حاصباني، لأنه طلب من المجلس تغطية رحلتَي سفر إلى الخارج لا علاقة لهما بعمله في وزارة الصحة. وعندما قال حاصباني إنه سيسافر على حسابه الشخصي، ردّت عليه بأن القرارين يتضمّنان تغطية مالية.

الإمارات تؤخّر المناقلات الدبلوماسية
لم توافق السلطات الإماراتية، حتى الساعة، على اعتماد القنصل العام عساف ضومط في القنصلية العامة في دبي. التأخر في قبول أوراق ضومط، يؤخر التحاق القنصل العام الحالي في دبي السفير سامي نمير بمركزه الجديد على رأس الدبلوماسية اللبنانية في المكسيك، إذ لا يمكنه أن يترك قنصلية دبي قبل وصول ضومط. وينعكس التأخر أيضاً، على الدبلوماسي رودي القزي، الموجود حالياً في السفارة اللبنانية في مكسيكو، والذي من المفترض أن ينتقل إلى مركزه الجديد في القنصلية العامة في ساو باولو، لكنه ينتظر أن يُسلّم مركزه في مكسيكو لسامي نمير.

الحريري يشكر ساترفيلد
في اللقاء الأول الذي جمعهما الأسبوع الماضي، وجّه الرئيس سعد الحريري الشكر لمساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، على الدور الذي قام به الأخير لحل الأزمة التي مر بها رئيس الحكومة بعد إجباره على الاستقالة في السعودية في تشرين الثاني الفائت.

البناء
تردّدت معلومات عن أن ألمانيا قد تعرض وساطة بين لبنان والعدو «الإسرائيلي» حول البلوك التاسع النفطي الذي تصرّ «إسرائيل» على اقتطاع جزء منه بينما يرفض لبنان قطعياً هذا الأمر. وعُلم أن الوساطة الألمانية كانت ستبدأ في وقت سابق، لكن واشنطن رفضت تدخل بون قبل زيارة موفدين أميركيين إلى لبنان وتهديده بوجوب الرضوخ للمطلب «الإسرائيلي».

الجمهورية
قال نائب مُستبعَد من لائحة قويّة إنه سيعزُف عن الترشُّح بعد سماعه كلاماً من رئيس حزب يمدح بنائبٍ حزبي.
حصل إشكال عائلي كاد يتطوّر إلى إطلاق نار على خلفية أفضلية الترشيح للإنتخابات في إحدى الدوائر البقاعية.
قال قطب سياسي إنه ليس مُطمئناً لما سمّاها التطمينات التي يُغدقها علينا بعض السفراء فيما الأجواء في بلادهم تتحدث عن حصول تطورات خطرة في منطقتنا في الأشهر المقبلة.

اللواء

أعربت السفيرة السويسرية في بيروت عن إعتقادها خلال إجتماع مغلق، عن بقاء النازحين السوريين في لبنان فترة ليست قصيرة، بسبب إستمرار تدهور الأوضاع في سوريا، وإستعداد حكومتها بتقديم المساعدات الممكنة لهم!

تراوحت ردود الفعل الأولى على خطاب قطب سياسي بين عدم الإرتياح والسلبية في الأوساط المعنية محلياً وعربياً، على خلاف ما كان متوقعاً!

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