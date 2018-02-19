انتخابات 2018 - أولى اللوائح اليوم

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يعقِد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، مؤتمراً صحافياً، اليوم، عند الثانية عشرة والنصف في مقر الرئاسة الثانية، يُعلن فيه البرنامج الانتخابي لمرشّحي «حركة أمل» وكتلة «التنمية والتحرير» للانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل.

وعلمت «الأخبار» من مصادر قيادية في «أمل» أن الرئيس برّي حسم كل الأسماء، وأن ما نشر في اليومين الماضيين هو في معظمه صحيح، «باستثناء اسمين أو ثلاثة».

وكشفت المصادر أن بري سيتوجه في مطلع نيسان المقبل، على الأرجح، إلى الجنوب، لإدارة المعركة الانتخابية شخصياً والإشراف على كل تفاصيل العملية الانتخابية.

يذكر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيعلن أيضاً الليلة أسماء مرشحي حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة للانتخابات.