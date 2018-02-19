بري يستبعد حرباً اسرائيلية على لبنان

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أكد الرئيس بري أمس، أمام زواره على موقفه الذي أبلغه لتيلرسون وساترفيلد بأن لبنان لن يتنازل عن شبر من أرضه ولا قطرة من مياهه أو نفطه، وأشارت مصادر عين التينة لـ «البناء» الى أن «الموفد الأميركي لم يطرح جديداً عما طرحه أسلافه من هوف وهوكشتاين بل حاول ساترفيلد تغيير هذا الطرح شكلاً والإبقاء على مضمونه».

وحذرت المصادر من التهاون والتعاطي بخفة من بعض المسؤولين إزاء هذا الملف أو من أي انقسام في الموقف، حيث يجب الحفاظ على الموقف الرسمي برفض أي عرض يؤدي الى خسارة لبنان». وأبدت المصادر ارتياح الرئيس بري الى موقف السيد نصرالله الذي يجب على الدولة أن تستفيد من قوة المقاومة لتحصيل حقوق لبنان والدفاع عنها».

ونفت المصادر أن يكون ساترفيلد قد ردد أمام بري تهديد لبنان بالحرب الإسرائيلية، مشيرة الى أن «لبنان اليوم أفضل من أي وقت مضى لجهة قوة مقاومته ووحدته الوطنية وشبكة الأمان السياسية والأمنية والخارجية للاستقرار الداخلي».

ونقلت عن بري استبعاده للحرب الإسرائيلية على لبنان في الوقت الراهن.