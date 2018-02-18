باسيل خلال إطلاق الماكينة الانتخابية في زحلة: مرشح التيار الوطني الحر الملتزم في زحلة هو النائب السابق سليم عون

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أطلق رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، من فندق قادري الكبير، الماكينة الانتخابية للتيار في زحلة، وأعلن ترشيح النائب السابق سليم عون، قائلا "اذا ربح سليم عون في زحلة يكون التيار ربح، وهو سيربح، واذا خسر يكون التيار خسر"، مضيفا "زمن الغياب عن زحلة انتهى وعائدون لتمثيل زحلة عام 2018".

وأكد "لا نخجل بأننا نسعى لأكبر كتلة داعمة لرئيس الجمهورية القوي"، مردفا "نحن تيار رئيس الجمهورية، فتيار من يجب ان نكون؟". وتوجه إلى "من يقول إن الرئيس يتدخل في الانتخابات"، قائلا: "انت لن تفهم يوما ماذا يعني الرئيس القوي ولبنان القوي، لأنك معتاد على الضعف".

وقال إن "قانون النسبية الذي كان التيار وراءه، يؤكد انه غير اقصائي بل يحترم التنوع في زحلة وغيرها"، مضيفا "من الطبيعي ان يبحث التيار عن الصيغة الأمثل، وسنكون حريصين أيضا على الأصدقاء والحلفاء"، ومؤكدا احترامه "لكل المرشحين والحلفاء الذين قد نتحالف معهم في هذه الإنتخابات".



واعتبر ان "التيار سلم قيم تتسلقه الطاقات اللبنانية وابناؤه الملتزمون، وليس منصة للمنتفعين"، مردفا "نحن تيار جارف ولسنا حزبا، نحن اصغر من لبنان لكننا أكبر من حزب".





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