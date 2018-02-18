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ملفان سيطغيان في الأيام المقبلة على ما عداهما، المف الانتخابي، والملف المالي. في الأول، تكر سبحة الترشيحات الفردية والحزبية، ومن محطاتها الاطلالتان لرئيس المجلس النيابي نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا، بينما حلّ الوزير جبران باسيل اليوم في زحلة، علماً ان التحالفات واللوائح تبقى متأخّرة حتى النصف الثاني من آذار.



اما في الملف المالي، وبعد طول انتظار، يحضر مشروع موازنة العام 2018 على طاولة مجلس الوزراء غداً، في اولى الجلسات المخصصة لدرس واقرار المشروع، وسط تساؤلات عدة مرتبطة بالوقت والنيات. ففي الشق الأول، يبقى التخوّف قائماً من أن لا يسمح دخول البلاد في مدار الانتخابات في اقرار الموازنة، وفي الشق الثاني، ترتقب نيات القوى السياسية ومدى جدّيتها والتزامها في اقرار الاصلاحات، لا سيما أن موازنة مع اصلاحات هي مطلب محلي ودولي على ابواب المؤتمرات الدولية.



في غضون ذلك، يبقى التفاوض الاميركي على الحدود البحرية من الملفات الاساسية التي ستكون مدار شدّ حبال ديبلوماسي وسياسي.



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