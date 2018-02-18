باسيل: مشاريع عديدة لزحلة رفعناها الى مجلس الوزراء لكن الامكانيات قليلة ونتساعد بألا نعرقل بعضنا

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أكد وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، "ان هناك مشاريع عديدة لزحلة رفعناها كتكتل الى مجلس الوزراء، ووضعناها ضمن الخطة الاستثمارية الكبيرة وهي في عداد رزمة المشاريع التي ننوي تنفيذها، لكن الامكانيات قليلة، والذي يساعدنا هو ان نكون متفقين وموحدين والا نعرقل بعضنا".

كلام الوزير باسيل جاء خلال مأدبة غداء اقيمت على شرفه في كازينو عرابي في زحلة، حضره اتحاد بلديات زحلة والبقاع الاوسط وشرق زحلة، ورئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل أسعد زغيب، الذي القى كلمة ترحيبية بالمناسبة.

وتحدث باسيل فلفت الى "اننا امام استحقاق نيابي، لكنني احب مناقشة الانماء خارج اطار موسم الانتخابات كي لا تفسر على انها وعود، فالافضل الا نهرب مما قاله رئيس البلدية ولا نعد بأكثر مما نستطيع تنفيذه، كلنا نعرف وضع البلد وامكانياته".

أضاف: "بشكل سريع، الموضوع هو ليس لاننا نحب زحلة ولا من اجل موقعها الجغرافي بين لبنان وسوريا وبما تمثله زحلة من اهمية كبيرة، فهي بحاجة لعناية كبيرة، والامور التي كنا مسؤولين عنها، حققنا اشياء اساسية منها كالمياه في المدينة وبعض قرى قضاء شرق زحلة وانهيناه بالاضافة الى مشاكل الصرف الصحي التي لا تنتهي، فموعدنا صار قريبا للانتهاء من هذا المشروع. ويبقى السد الذي هو مشروع اساسي ومهم، وهو على جدول السدود المنوي انشائها في كل لبنان، انا لا اعد زحلة بشكل خاص لكنه من الاولويات لانه استراتجيي للمنطقة. اما موضوع الطرقات نحن ملتزمون بطريق ونحن نعلم مدى اهميتها هي بشلاما بعبدات المتين وصولا الى البقاع هي وصلة اساسية لبيروت. وهناك طريق قديم متجدد على طريق آخر، انا اخذ هذه المشاريع بصرف النظر عن الوقت وعن اي ظرف انتخابي او غير انتخابي، فلهذه المشاريع اهميتها الاستراتيجية واخذها على عاتقي كل الوقت لكي نستطيع تحقيقها، الطريق التي كنا قد بدأناها بمتابعة حثيثة منا، وأمنا لها مبلغ 26 مليون دولار، تبين من بعد اجراء الاستملاكات ان هناك 14 مليون دولار سيتأمنون، اما الطريق الآخر فسنعمل عليه".

أضاف: "اما الموضوع الآخر المهم فهو سكة الحديد وهو موضوع استراتيجي للبنان، وهو لنقل الاشخاص والبضائع، وايضا يحتوي على منطقة حرة وهي حيوية لتجارتنا من سوريا الى كل العالم العربي، وعلى لبنان ان يطالب بهذا المشروع وليس فقط زحلة لانها مشاريع وطنية، ايضا هناك خط غاز وماء وهو كله مخطط له، ولكنه يحتاج الى جهود كبيرة، وهذا ما طرحناه بزيارتنا الاخيرة الى الكويت مع فخامة الرئيس وانا اعد بمتابعته لانه اساسي".

وأردف: "هناك مشاريع عديدة لزحلة رفعناها كتكتل الى مجلس الوزراء، ووضعناها ضمن الخطة الاستثمارية الكبيرة منها الطرقات والملعب البلدي والجامعة اللبنانية، ولا اعتقد اننا نسينا ايا من المشاريع التي تكلمنا عنها سابقا، سنضعهم على الخطة الاستثمارية وهم في عداد رزمة المشاريع التي ننوي تنفيذها، بالنهاية هناك العديد من المشاريع لكن الامكانيات قليلة، الذي يساعدنا هو ان نكون متفقين وموحدين، والا نعرقل بعضنا، النواب في المجلس النيابي الجديد وبلدية زحلة عليهم ان يتفقوا على هذه المشاربع وان يقولوا هذه مطالب زحلة وهذه اولوياتها".

وختم متطرقا الى موضوع النفايات، معتبرا "ان هذا الملف هو من مسؤولية البلديات واتحادات البلديات".