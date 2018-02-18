مفتي زحلة والبقاع للوزير باسيل: ليكن الله في عون من قدم نفسه لخدمة لبنان ( بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أشار الوزير باسيل‏‎ من دار افتاء زحلة والبقاع أننا "نتشارك مفهوما واحدا للوطن ولله وعند المس بهذا الامر كلنا نصاب"، مؤكداً أن ‏‎الاسلام القرآني عندما يلتقي بالمشرقية المسيحية نكون امام الوجه الحضاري للعروبة وهو ما يجعلنا نهب لنصرة القدس فنصرخ بصوت واحد لبناني عربي مشرقي قيمه واحدة،

وقال: "عند ساعة الحقيقة قدرة التلاقي عندنا اقوى من رغبة التفرقة عند الآخرين ولهذا ننتصر بلقائنا الذي لا سبيل لخلاصنا من دونه، لافتاً الى ان "‏‎ادارة التنوع تتطلب جهدا ولها كلفتها لكن اذا حافظنا على التنوع ضمن الوحدة نكون حفظنا اغلى واهم ما لدينا."

من جهته قال ‏مفتي زحلة والبقاع الشيخ العلامة خليل الميس للوزير باسيل: "اخذ الله بيدك وحرس هذا الوطن ومن هو خير لبنان في الخارج كيف لا يكون كذلك في الداخل"، واضاف: "ليكن الله في عون من قدم نفسه لخدمة لبنان. واردف: "جبران منقذا وموضحا لصورة لبنان في الخارج."

وتابع: "نعمة السماء والارض اجتمعوا عندما زرتمونا فجبر الله خاطرنا بالمطر وبجبران باسيل فأهلا وسهلا بكم ."