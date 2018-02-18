مفتي زحلة والبقاع للوزير باسيل: ليكن الله في عون من قدم نفسه لخدمة لبنان

أشار الوزير باسيل من دار افتاء زحلة والبقاع أننا "نتشارك مفهوما واحدا للوطن ولله وعند المس بهذا الامر كلنا نصاب"، مؤكداً أن الاسلام القرآني عندما يلتقي بالمشرقية المسيحية نكون امام الوجه الحضاري للعروبة وهو ما يجعلنا نهب لنصرة القدس فنصرخ بصوت واحد لبناني عربي مشرقي قيمه واحدة،
وقال: "عند ساعة الحقيقة قدرة التلاقي عندنا اقوى من رغبة التفرقة عند الآخرين ولهذا ننتصر بلقائنا الذي لا سبيل لخلاصنا من دونه، لافتاً الى ان "ادارة التنوع تتطلب جهدا ولها كلفتها لكن اذا حافظنا على التنوع ضمن الوحدة نكون حفظنا اغلى واهم ما لدينا."
من جهته قال مفتي زحلة والبقاع الشيخ العلامة خليل الميس للوزير باسيل: "اخذ الله بيدك وحرس هذا الوطن ومن هو خير لبنان في الخارج كيف لا يكون كذلك في الداخل"، واضاف: "ليكن الله في عون من قدم نفسه لخدمة لبنان. واردف: "جبران منقذا وموضحا لصورة لبنان في الخارج."
وتابع: "نعمة السماء والارض اجتمعوا عندما زرتمونا فجبر الله خاطرنا بالمطر وبجبران باسيل فأهلا وسهلا بكم ."