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انتخابات 2018 - من ينافس الثنائي الشيعي في الجنوب!؟

18
FEBRUARY
2018
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أعلن المستشار العام لحزب "الانتماء" اللبناني أحمد الأسعد لائحة "فينا نغير" التي ستخوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة النبطية - مرجعيون - حاصبيا - بنت جبيل، في فندق "حبتور" في سن الفيل، في حضور عدد من الفاعليات.

وشدد الأسعد في كلمته على أن "اللائحة تحمل مشروعا متكاملا يتركز على "بناء لبنان الجديد، لبنان الحداثة والتقدم ومواكبة العصر، لبنان القرن ال 21، ضمن رؤية تنسجم مع تطلعات الشبان والشابات نحو مستقبل زاهر ودولة تحتضن طاقاتهم وأحلامهم".

وقال: "الطرف الآخر شعاره الوحيد المقاومة، ومع اقتراب موعد الانتخابات سنسمع الأسطوانة ذاتها التي لطالما سمعناها مرارا و تكرارا، الا وهي أن نتائج الإنتخابات يجب ان تحمي سلاح المقاومة من خطر نزعه. بربكم كيف يمكن ان نشكل نحن خطرا على سلاح المقاومة؟ فحتى لو فازت لائحتنا كاملة، هل بإمكاننا نزع هذا السلاح؟ وهنا ايضا يتم اعتماد "بروباغاندا" لتخويف الناس وبالتالي تجييشهم. موقفنا من هذا السلاح مبدئي. لسنا بواهمين، فنحن نعلم جيدا أن هذا السلاح مرتبط بالظروف الإقليمية والمعادلات الموجودة في المنطقة. لكن عدا هذا السلاح، ما هو مشروعكم؟ أين المصانع في مناطق نفوذكم وأين فرص العمل؟"

أضاف: "من غير المقبول ألا تتوحد المعارضة الجدية في هذه المرحلة الدقيقة، لذلك قصدنا أن نؤلف لائحة غير مكتملة، وعليه يدنا ممدودة الى كل خط معارض جدي لكي نخوض معا الانتخابات".

وتحدث في الاحتفال كل من المرشح عن المقعد الشيعي في قضاء النبطية رباح أبي حيدر، والمرشحة عن المقعد الشيعي في قضاء مرجعيون حاصبيا عبير رمضان الأسعد، والمرشح عن المقعد السني في قضاء مرجعيون - حاصبيا العميد المتقاعد عدنان الخطيب، والمرشح عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء مرجعيون - حاصبيا منح صعب، والمرشح عن المقعد الشيعي في قضاء بنت جبيل محمد فرج، والمرشح عن المقعد الشيعي في قضاء مرجعيون - حاصبيا عبدالله السلمان، والمرشح عن المقعد الدرزي في قضاء مرجعيون - حاصبيا كنج علم الدين، وتركزت الكلمات على ضرورة التغيير في الانتخابات ومقاربة جملة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعيشية.

وكانت كلمة لطلاب الحزب ألقتها الطالبة ميريام جابر.

وطنية
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