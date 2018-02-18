وزير الطاقة يكشف: هذه هي العوامل التي تمنع تأمين الكهرباء للبنانيين!

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كشف وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ان "العوامل التي تمنع تأمين الكهرباء للبنانيين هي:

١- عدم تأمينها قبل الانتخابات

٢- هاجس الصفقات في كل محاولة لتأمينها

٣- مافيات المولدات التي تسعى إلى عرقلة تأمينها."

وفي حديث للـmtv، أشار أبي خليل إلى أننا "نريد طاقة طارئة ومستعجلة إن كان براً أو بحراً أو جواً. المهم هو اعتماد التكنولوجيات الأقل كلفة وفق دفتر شروط. مؤكداً أن "الكهرباء اليوم على بُعد قرار والمعترضون عدلوا في دفتر الشروط ٣ مرات وثمة من اعترض على تأمين الكهرباء قبل الانتخابات."

وأضاف: "سلكنا المسلك الإداري والقانوني نفسه في مناقصة استقدام الكهرباء من طاقة الرياح وهنّأنا الجميع عليه لأنه يؤمن الطاقة بعد سنتين وليس قبل الانتخابات!.

ولفت إلى أن "بناء المعامل يستغرق ٣ أعوام وحتى ذلك الوقت يجب تأمين طاقة طارئة وهي على بعد قرار من مجلس الوزراء".