أبي رميا في لقاء مع شباب التيار الجبيلي: حملت أنا والتيار هموم الشباب اللبناني ونعمل لبناء وطن على قدر طموحاتكم

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إلتقى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا في دارته في إهمج "شباب التيار الوطني الحرّ" لقضاء جبيل حيث أكد أنه كرئيس لجنة الشباب والرياضة كان حاملا لهموم الشباب اللبناني في مجلس النواب وقال: "هناك وثيقة أجمع عليها الشباب اللبناني من مختلف توجهاتهم السياسية تسمى "وثيقة السياسة الشبابية" وتتألف من 137 توصية حدد فيها الشباب حاجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية"، وأضاف:" وكنت أشعر كلما اتكلم عن مشاكل الشباب في مجلس النواب كأنني أغرد خارج السرب وأقف وحيدا في برية المجلس".

وتابع أبي رميا قائلا: "لقد طالبت مرات عدة بإعلان حالة طوارىء شبابية، فالحالة كارثية في مجال التوظيف حيث يتخرج كل عام حوالي 35 الف شاب وشابة من الجامعات والمعاهد اللبنانية فيما لا يتعدى من يجد عمل منهم في لبنان أكثر من 10 بالمئة ما يدفع الشباب الى الهجرة خارج وطنهم، وأصبحنا بلد مصدر للادمغة يخسر طاقاته الشبابية".

وأضاف أبي رميا :"لقد تقدمت بعدة إقتراحات قوانين تتعلق بالشباب والرياضة، منها "إنشاء الأكاديمية الرياضية" و إصدار "البطاقة الشبابية" إضافة الى "إسكان الشباب اللبناني" لحل مشكلة السكن لدى الشباب حيث فرضنا فيه على الحكومة إنشاء مسكان شبابية يتم بيعها الى الفئة العمرية الشبابية حصرا بأسعار زهيدة كما طالبنا القطاع الخاص بتخصيص شقق في كل مشروع سكني تباع للشباب بقيمة التكلفة ضمن قروض لا تتجاوز فائدتها ال 1%".

وختم أبي رميا قائلاً: " كنتم وستبقون الشعلة المضاءة في مسيرة التحرر وبناء دولة المواطنة، وسيكون لكم في عهد فخامة الرئيس ميشال عون بلد على مستوى طموحاتكم".