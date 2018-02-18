احذروا الجليد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال نهارا، كما حذرت من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز حاليا فوق سوريا يؤدي إلى طقس ماطر وبارد في لبنان ومحيطه، ينحسر تدريجيا ظهر اليوم متجها شرقا نحو العراق

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع1300 م وما فوق، التي تنحسر تدريجا ابتداء من بعد الظهر، بينما تستمر بشكل متفرق مع تكون للضباب في المناطق الجنوبية حتى المساء، كما يتكون الجليد على الطرقات الجبلية مساء وخلال الليل.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال نهارا، كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار المتفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 1 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 11 درجة.

- االرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %.

- حال البحر: مائج خاصة في جنوب البلاد. حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 6,19 ساعة غروب الشمس: 17,25 .