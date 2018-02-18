تحذيرات بسبب طقس الغد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان ينحسر المنخفض الجويّ المتمركز حاليّاً فوق سوريا والذي يؤدّي إلى طقس ماطر وبارد في لبنان ومحيطه، تدريجيّاً ظهر اليوم متجهاً شرقاً نحو العراق.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج متفرّقة على ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق، التي تنحسر تدريجيّاً ابتداءً من بعد الظهر، بينما تستمرّ بشكلٍ متفرّق مع تكوّن للضباب في المناطق الجنوبيّة حتّى المساء، كما يتكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة مساءً وخلال اللّيل

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال نهاراً، كما نحذّر من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة خلال اللّيل وساعات الصباح الأولى

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار المتفرّقة ليل الثلاثاء/الأربعاء.