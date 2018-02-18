المطران درويش بإسم أساقفة زحلة والبقاع للوزير باسيل: أعطيت في زمن قصير أبهى صورة عن لبنان الرسالة

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بدأ وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل جولته صباح اليوم في مدينة زحلة بزيارة منزل الامين العام للمجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، حيث التقى في منزله بحي مار انطونيوس وزير العدل سليم جريصاتي واساقفة زحلة: عصام يوحنا درويش، جوزف معوض، انطونيوس الصوري، بولس سفر، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة والنائب السابق سليم عون.

والقى المدير العام لحود كلمة ترحيبية شاكرا الوزير باسيل على زيارته زحلة، منوها ب "جهوده الكبيرة على الصعيدين الوطني والمسيحي وجهوده الداعمة عبر وزارة الخارجية للزراعة اللبنانية وبخاصة النبيذ اللبناني للخارج".

درويش

والقى درويش كلمة قال فيها: "باسمي وباسم اخوتي المطارنة واساقفة زحلة، نرحب بك معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في زحلة، انت الذي عملت دوما على تعزيز قيم الحوار والعمل معا بروح الثقة والتعاون. لقد اعطيت في زمن قصير ابهى صورة عن لبنان الرسالة وعرفت بنشاطك غير المسبوق وفكرك الواسع كيف تربط لبنان المغترب بلبنان المقيم، وانا شخصيا خبرت العمل في الاغتراب ل 15 سنة ولمست عن قرب كم هي مميزة قدرات اللبنانيين هناك".

وتابع: "زحلة ترحب بك رئيسا للتيارا لوطني الحر الذي اثبت انه سور وحصن ليس فقط للمسيحيين ولكن لجميع اللبنانيين، بخاصة وان استعادة الدور المسيحي الرائد وصحة التمثيل كلها تتكامل مع باقي المكونات اللبنانية. نحن نتطلع من خلال الانتخابات المقبلة الى ان نعمل ونامل في ان يختار شعبنا من يمثل تراث زحلة المبني على التسامح، الطيبة والحق. طبعا نحن على مسافة واحدة من الجميع وسنصلي لكل من يعمل من اجل وحدة المدينة، ولكل من أسهم في هدم حائط العداوة وبناء جسور الحوار والتفاهم بين جميع مكونات المجتمع".

اضاف: "زحلة ترحب بكم من هذا البيت الزحلي العريق بيت لحود الذي لعب دورا رياديا عبر تاريخ زحلة، وسعادة المدير العام الاستاذ لويس لحود يكمل اليوم هذا الدور ونحن نعول عليه كثيرا خصوصا بعمله في المجلس الكاثوليكي مع ممثلي زحلة، والذي يتطلب تحديثا في قوانينه ودوره يتلاءم مع تطلعات شعبنا. لن انسى ابدا صديقي واخي معالي الوزير جريصاتي الذي يفتخر الزحليون بانه يمثلهم خير تمثيل في الحكومة، مجددا نشكركم على هذه الهدية وهي تعيين سعادة المحافظ القاضي كمال ابو جوده الذي اتى الينا كأخ وصديق، ونحن سعداء بوجوده في زحلة، واخيرا يسرني امامكم جميعا ايها الاحباء ان اتوجه بتحية كببرة الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونعايده اليوم بعيد ميلاده ونرفع الدعاء ليمده بالعافية والصحة. اتمنى لك معالي الوزير اقامة ممتعة في مدينتنا زحلة".

قداس

بعدها شارك باسيل في قداس احتفالي في كنيسة دير مار انطونيوس الكبير للرهبانية اللبنانية المارونية، ترأسه الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم يعاونه امين السر العام للرهبانية الاب ميشال ابوطقة، رئيس دير مار انطونيوس الاب موسى عقيقي وعدد من الرهبان، وخدمته جوقة الدير.

وحضر القداس الى جانب الوزير باسيل كل من محافظ البقاع القاضي ابو جودة، لحود، الوزير السابق كابي ليون، النائب السابق سليم عون، المدير العام لشركة كهرباء زحلة اسعد نكد، عضو جمعية الصناعيين ميشال ضاهر وحشد من الاهالي.