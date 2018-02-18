وزير البيئة جال في بلدتي الزعرورية وبسابا

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في اطار جولاته على قرى وبلدات اقليم الخروب الشوفية ، زار وزير البيئة طارق الخطيب بصفته مرشحاً عن المقعد السني في الشوف بلدة الزعرورية وعقد لقاء مع آل شمس الدين في منزل السيد عماد شمس الدين.



وبعد الترحيب بوزير البيئة تمّ البحث في القانون الانتخابي والحاجات الانمائية للبلدة.وأكد الوزير الخطيب " أن الاستحقاق الانتخابي جاء ليعوّضنا عن الفترة التي تخلّينا فيها عن دورنا "، وأكد " أن صوت كل مواطن بات مؤثراً وشريكاً في القرار وفق القانون الجديد ".



وكان وزير البيئة التقى وفداً من آل العاكوم في منزل القاضي الشيخ عصام العاكوم في بلدة بسابا في الاقليم بحضور عدد من الفاعليات وتمّ التداول في الاوضاع الراهنة والانتخابات المرتقبة.