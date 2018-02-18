باسيل يبدأ جولته في مدينة زحلة

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بدأ وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل جولته صباح اليوم في مدينة زحلة بزيارة منزل الامين العام للمجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، حيث التقى في منزله بحي مار انطونيوس وزير العدل سليم جريصاتي واساقفة زحلة: عصام يوحنا درويش، جوزف معوض، انطونيوس الصوري، بولس سفر، محافظ البقاع القاضي كمال بو جودة والنائب السابق سليم عون.

والقى المدير العام لحود كلمة ترحيبية شاكرا الوزير باسيل على زيارته زحلة، منوها بـ"جهوده الكبيرة على الصعيدين الوطني والمسيحي وجهوده الداعمة عبر وزارة الخارجية للزراعة اللبنانية وبخاصة النبيذ اللبناني للخارج".