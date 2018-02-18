كلمة حق في عيده (شربل فرنسيس)

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أن تقدّم كلمة لفخامة العماد عون لمناسبة عيد ميلاده ، لأمر صعب، فأنت تقدّم كلمة للتاريخ بما يحمل من عظائمَ لتشهدَ للحقّ . وأيّة كلمةِ حقٍّ تفيَه حقَّه ، وهو الذي زرعَ فينا بذورَ الرجاءِ بلبنانَ السيّدِ الحرِّ المستقلِّ يومَ كان شبحُ اليأسِ يُحوّمُ على الأجنّةِ قبلَ ولادتِها ، ويومَ كان التملّقُ للأسيادِ قاعدتَهم الوحيدة ، ويحاولون فرضَها على البلادِ والعبادِ .



أية كلمة حقٍّ تفيَه حقَّه ، وهو الذي علّمَنا بأنّ مقاومة الظلمِ والظالمِ لا تعرفُ الخوفَ أو اليأسَ ، وبأنّ الساعيَ إلى التغييرِ لا يسمحُ للإحباطِ بأن يتسلّلَ إليه .



معه رسمنا صورةَ لبنانَ الجديدِ الذي يحلمُ بهِ أبناؤُنا

معه حقّقنا التحريرَ وسنُحقِّقُ التحرّر .

معه مشينا وهاماتُنا مرفوعةٌ كأبناء جدعونَ ، لا كمرتزقةٍ دخلاء على الوطن .

معه تعرّفنا على وجهِ اللهِ الحقيقيِّ بعيدًا عن التستّرِ خلفَ أعمدةِ الهياكل .

ومعه لم تعُد مسيحيّتُنا طائفيّةً ولا مناطقيّةً ولا فدراليّة، بل أضحت مشرقيّةً كونيّةً بعيدًا عن الزواريبِ الضيّقةِ .

نعمُه نعم ، ولاؤه لا ، وتحت أقدامه تتحطّم كلّ مغريات الكون .

إنّه الرجلُ الشامخُ شموخَ الأرزِ في بلادي.

إنّه فخامة قائد التغيير وعمادُ الإصلاح . إنّه الصوت المعمدانيّ في بريّة الوطن ، إنّه صاحبُ الخياراتِ الوطنيّة الصائبة والرؤيا الواضحة، لا صاحبَ الرهاناتِ المتقلّبةِ الخاطئةِ دومًا .

ففي عيده أسمى آيات التهاني بطول العمر ومديد الصحة والعافية، ليتعافى الوطن.