تويني: التهديدات الإسرائيلية للبنان سترتد اولاً على اسرائيل وحكامها

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اعتبر الوزير نقولا تويني ان التهديدات الإسرائيلية للبنان في مياهه الإقليمية وثروته البترولية سترتد اولاً على إسرائيل وحكامها. فالمواقف العدائية والعنتريات تجاه لبنان كانت لها نتائج عكسية تماماً لما أراده الحكام الصهاينة، وذلك لسبب بسيط وهو ان الشركات العاملة في إسرائيل لن تكمل أعمالها هناك في جو الإرهاب الذي خلقه حكام الدولة الصهيونية وهذا أمر طبيعي لأن تأجيج الوضع لا يناسب هذه الشركات العاملة في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة.



كذلك، فإن الردود اللبنانية الوطنية الصادرة عن فخامة الرئيس وجميع المسؤولين قد أكدت تصميم شعبنا على مقاومة اي اعتداء يراود مخيلة حكام إسرائيل وهم على يقين بقدرة لبنان على التصدي ويعلمون ثمن اي مغامرة لو أقدموا على القيام بها ولن يفعلوا.