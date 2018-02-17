أمين عام الجامعة العربية أبلغ الصراف رفض الجامعة لأي محاولة اسرائيلية للتعدي على الحقوق اللبنانية

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ابلغ امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف موقف الجامعة الرافض لأية محاولة من جانب إسرائيل لخلق المشكلات والتعدي على الحقوق اللبنانية





سواء فيما يتعلق بالمياه الإقليمية اللبنانية أو ما تقوم به إسرائيل من بناء للجدار داخل الأراضي اللبنانية بما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.

وكان الصراف قد التقى ابو الغيط على هامش مؤتمر ميونخ للامن

حيث تم بحث المزاعم الاسرائيلية في ما خص الثروة النفطية اللبنانية والموقف اللبناني الرافض لهذه المزاعم والمتمسك بالحقوق. كم تم التطرق الى مؤتمر روما الذي من المقرر ان ينعقد الشهر المقبل لمساعدة الجيش والقوى الامنية اللبنانية وكان تأكيد من الصراف وابو الغيط على اهمية المؤتمر .

وقد شدد ابو الغيط على اهمية المشاركة العربية الفاعلة في المؤتمر وخصوصا وان دعم الجيش يعد محل اجماع من قبل الاطراف العربية والدولية نظرا لما تمثله مؤسسة الجيش من ركيزة اساسية للاستقرار الاهلي في الدولة اللبنانية.

الى ذلك، التقى الوزير الصراف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الصباح وبحث معه الاوضاع في المنطقة والمستجدات في لبنان خصوصا بعد المواقف الاسرائيلية ومحاولاتها وضع اليد على الثروة النفطية في لبنان. وشرح الصراف الموقف اللبناني واكد ان لبنان لن يسمح بأي تعد اسرائيلي على اراضيه .وتم التطرق الى التعاون بين لبنان والكويت لا سيما تقديم تمويل للمستشفى العسكري المركزي من قبل الصندوق الكويتي للتنمية .الاجتماع تناول ايضا مؤتمر روما واهمية المشاركة الكويتية فيه.

وفي لقاءات الصراف أيضا في ميونخ لقاء مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وكانت جولة افق تمحورت حول مجمل المستجدات الراهنة وكان تركيز على مشاركة قطر في مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية في روما، كما تم بحث التعاون العسكري بين البلدين خصوصا في مجال المعدات العسكرية البحرية .