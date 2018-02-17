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أكثر من 50 ألف طن من القمح في أوكار "داعش" بدير الزور

17
FEBRUARY
2018
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يواصل فرع الحبوب في محافظة دير الزور عمليات شحن كميات القمح، التي عثر عليها في مناطق كانت تخضع لسيطرة تنظيم "داعش" بالريف الشرقي للمحافظة إلى حمص ودمشق.

وصرح مدير فرع الحبوب في دير الزور أديب ركاض أن عمليات الشحن مستمرة نظرا لأنه لا توجد في المحافظة إمكانية لتخزين ومعالجة الكميات، التي عثر عليها في ريف دير الزور الشرقي وتم استردادها بعد تحرير تلك المناطق.

وأضاف ركاض أن كميات القمح، التي وجدت في هذه المناطق تقدر بحدود 50 ألف طن، مشيرا إلى أن الكميات التي تم شحنها منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولغاية 15 فبراير/ شباط الحالي بلغت نحو 31 ألف طن.

وكانت وحدات من الجيش السوري عثرت خلال تمشيطها ريف دير الزور الشرقي على آلاف الأطنان من القمح والطحين المسروقة مخبأة داخل أوكار التنظيم.

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