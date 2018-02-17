البابا فرنسيس ممازحا كهنة عن إمكان إعلانه قديسا: - "أنا على لائحة الانتظار"

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مازح البابا فرنسيس عددا من الكهنة قائلا السبت، إنه على "لائحة الانتظار" قبل أن تعلنه الكنيسة الكاثوليكية أحد قديسيها، وذلك بعد أن أعطى بعض النصائح لمواجهة "أزمة منتصف العمر".

وطرح هؤلاء الكهنة أسئلة عديدة على البابا فرنسيس طالبين رأيه فى أزمة منتصف العمر التى يواجهها الكهنة الذى تراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة، بحسب ما قال أحدهم.

وعلق البابا الأرجنتينى بالفرنسية "إنه شيطان الظهيرة!" قبل أن يقول بالأرجنتينية "ال كوارينتازو". وأضاف "فى الأربعين، بين الأربعين والخمسين، يعانى المرء هذه الحالة، انها حقيقة. سمعت البعض يسمونها الآن أو أبدا، يعيد المرء التفكير فى كل شىء ويقول لنفسه الآن أو أبدا"