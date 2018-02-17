هكذا عيّد الأب مجدي علاوي الرئيس عون في عيد ميلاده

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بمناسبة ذكرى ميلاد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، كتب خادم جمعية سعادة السماء الأب مجدي العلاوي عبر مواقع التواصل الإجتماعي معايدة خاصة تمنى من خلالها الصحة وطول العمر للرئيس عون بالقول:

فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

-يا بيي الكل ، بعيدك ٨٣ سنة، جمعية سعادة السماء وأنا منتمنالك

الصحة وطول العمر.

- نيال لبنان فيك، القصر صار بيت الشعب، الساحات الفاضية صارت ملاعب للولاد، البواب المسكرة صارت مشرعة لكل إنسان .........

- بيي الكل بصليلك وبطلب من يسوع تكون دايما هالصوت الصارخ لتحقيق العدالة والسلام بقلب وطننا المجروح.

عقبال المية سنة يا فخامة الرئيس.

خادم جمعية سعادة السماء الاب مجدي العلاوي.