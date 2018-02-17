٨٣ شمعةً مُضاءةً في عُمْرِ الوَطنِ

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جومانا ناهض -



إنّه العيدُ، فَرَحُ النّاسِ، سَعادةُ الوَطَن. إنّها سَنواتٌ رافَقَتْها صعوباتٌ وأزَماتٌ، لكنّها تَكَلَّلَت بالصِّدْقِ، بالعِنادِ وبالحَقِّ وتَقَدَّسَتْ بِحُبِّ الوَطَن.

اليَومَ تَعُمُّ الأفراحُ قَلْبَ كُلِّ لُبنانيٍّ حَقيقيٍّ يَخافُ على وَطَنِهِ وَيُحِبُّ أرْضَهُ وَيَفْتَخِرُ بِهَوِيَّتِه.



اليَومَ عيدُ "البيّ" نعم "بيّ الكلّ" لا ذاكَ الأبُ الّذي يَلِدُهُ البَطْنُ بلْ الّذي يَهِبُهُ البَطْنُ لِيَكونً للوَطَنِ رمْزًا لا يَضْعفُ ولا يَنْكَسِرُ ولا يَتَجَزّأُ.



اليْومَ نَسْتَذْكِرُ طِفْلًا عنيدًا اخْتَلَفَتْ طفولَتُه فَظَهَرَ حُبُّهُ للوَطَنِ على حُبِّهِ للألْعابِ فَسَرَقَ مَرْحَلَةَ شبابِهِ إلى الكُليّةِ الحَرْبيَّة. تميَّزَ فيها فَزَرَعَ الاحْترامَ، الصِّدْقَ وَمَحَبَّةَ الوَطنِ بيْنَ رِفاقِهِ وناضَلَ حتّى تسلَّمَ قِيادَةَ الجَيْش. تلك المَسؤوليَّةُ أدّاها بكامِلِ وَأجْدَرِ الأداءِ فأصْبَحَ في عَهْدِهِ الجَيْشُ أمَلَ كُلِّ اللّبنانيّين باسْتعادَةِ لبنان.



وَصَعُبَتِ الأزَماتُ فكانَ يُواجِهُها بِحِنْكَتِهِ فَصَعَّبَ على كثيرين اغْتِصابَ الأرْض. وَقَفَ في قَصْرِ الشَّعْبِ كما سَمّاهُ وتوجّه إلى من أحبّهم ورفعهم إلى دَرَجَةِ العَظَمَةِ فكانَ كُلَّما صَدَحَ بصَوْتِهِ "يا شعب لبنان العظيم" تَتَزَلْزَلُ الأرضُ وترقُصُ القُلوبُ وتَسْتعِدُّ السّواعِدُ لِمُواجَهةِ الاعْتِداءاتِ على الأرض.

واجَهوهُ وأرادوا أن يُنْكِروا وجودَهُ وجُهودَهُ فحاوَلَ بالاغْتيالِ وما اسْتطاعوا، فقَدْ روى جُندي-ٌّ على مِثالِه في النّضالِ- الأرضْ بِدَمِ الشّهادَةِ عن جنرال كان يعرِفُ في غقْلِهِ وفِكْرِهِ أنّه وحدُه الأمَل.



نفوهُ مُعْتقدين أنّهم يستطيعون كَمَ فيه وأفواه اللّبنانيّين فكانتِ الجُدْرانُ تَنْطُقُ بالحقيقةِ:"عون راجع". وطالتِ السّنواتُ لكنّ الأمَلَ كان أقوى، فمَن يُجاهِرُ بالحقِّ والعَدْلْ لوطَنِه وشَعْبِه سيكون اللهُ دوْمًا بِعَوْنِه.



وعادَ عام ٢٠٠٥ ليعودَ معه الوطنُ إلى الوطنِ ويستعيدَ اللّبنانيّون الأملَ بغدٍ أفضَل.



عادَ فتغيّرِت كلُّ المُعْطياتِ فالشّعْبُ العظيمُ اسْتفاقَ منْ سُباتِه ليعودَ إلى ثباتِه في المطالبةِ بالحقِّ والمُحاسبةِ والعدالةِ.

١١ عامًا وكأنّه دلالةٌ منَ الزّمنِ على أنّه واحدٌ أحَدُ ولم يكُنْ مُخْطئًا.



٢٠١٦ واسْتعادَ لبنان مجدَهُ ومركزَهُ وسُمعَتَهُ فطأْطأتْ أمامَه الرّؤوسُ الّتي اعْتَقَدَتْ يوْمًا أنّها أكبرُ منَ الوطنِ وتكسّرتْ الأيادي الّتي طالَته وتلاعبَتْ بأمْنِهِ واسْتقرارِهِ وسَرَقَتْ حقوقَ شَعْبِهِ. تراقصَتْ حيطانُ بيْتِ الشّعبِ وأُضيئتِ الأنوارُ بحضورِ صاحِبِ البيْتِ واسْتذكرَ الشّعبُ العظمةَ الّتي وصَّفَهُ بها فعمّتِ المسيراتُ أرْجاءَ الوطنِ فقدْ اشتاقوا إلى "بيّ الكلّ".



وقوِيَتِ الدّولَةُ وتفَجَّرتِ المشاريعُ وبات الجميعُ يحسِبُ للبنان ألْفَ حسابٍ.



٨٣ عامًا مسيرةٌ لنْ تَتَكرَّرَ لأنّ العظماء يُخلقون ويَنكسرُ قالِبُهم.



٨٣ عامًا ما كان فيها غائبًا كان قائدًا منَ البعيدِ لجمهورِهِ، وعندما حَضَرَ أصبحَ رئيسًا لكلّ الجماهيرِ.



أيّها القائدُ العظيمُ لك منّا ٨٣ تحيّة كلُّ واحدةٍ منها لكَ توازي مئاتُ الآلاف منَ التّعظيم.



أطالَ اللهُ بعمرِكَ كي يطولَ عمْرُ الوطَنِ.