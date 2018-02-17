وزارة الخارجية والمغتربين: نتابع قضية مقتل المواطن اللبناني محمد محمود بشير وزوجته نسرين كريدي

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تفيد وزارة الخارجية والمغتربين انها تبلغت من القنصل العام في اسطنبول منير عانوتي عن عثور الشرطة التركية على جثتي المواطن اللبناني محمد محمود بشير مواليد صيدا ١٩٧٨ وزوجته نسرين كريدي، سورية الجنسية مواليد ١٩٧٨ والحامل في أشهرها الاولى، في منطقة ارناؤوط كوي في اسطنبول.

وقد تواصلت القنصلية العامة فوراً مع شقيق القتيل باسل بشير الذي تعرّف على الجثتين في مركز الشرطة التي افادت انه تم توقيف شخصين من التابعية السورية يُشتبه بضلوعهما بعملية القتل.



اما الحديث المتناقل عبر وسائل الاعلام عن ان للقتيل ابن مفقود يبلغ من العمر عشر سنوات، فهو عار عن الصحة، وانما لديه طفلة لم تكن موجودة عند وقوع الحادثة.



ان وزارة الخارجية والمغتربين تتابع عبر بعثتها في اسطنبول موضوع صدور تقريري الشرطة والطبيب الشرعي كون الوفاة ناجمة عن عملية قتل، ليتم من بعدها نقل الجثمانين الى لبنان.