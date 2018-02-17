living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عواصف رعدية وامطار وثلوج.. متى يستقر الطقس؟

17
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الاحد غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي فوق الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس ماطر وبارد في لبنان و محيطه، ينحسر تدريجيا ظهر يوم الأحد متجها شرقا نحو العراق.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم وماطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى 3 امتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الجنوبية.

يوم غد الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق، تنحسر الامطار والثلوج ويتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم، فيما يستمر تساقط الامطار المتفرقة وتشكل الضباب في المناطق الجنوبية حتى المساء.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 درجات الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 درجات الى 12 درجة، في الداخل من 4 درجات الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ناشطة سرعتها بين 20 كم/س و 50 كم/س،

وتشتد أحيانا لتصل الى 75 كلم/ساعة.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا خلال فترة تساقط الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و 95 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 22:06 ساعة غروب الشمس: 22:17

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout