انتخابات 2018 - العميد شامل روكز للمستقبل: ما يقوله الرئيس عون فوق كل كلام وكلامه الوجداني يؤثر في الناس لأن سلاحه هو الصدق

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أكد العميد المتقاعد شامل روكز خلال مقابلة على شاشة المستقبل أنه في قلب التيار الوطني الحر وأن كلام العماد عون يعلو فوق كل كلام.

وحول الإنتخابات النيابية المقبلة، شدد روكز على أهمية تمويل الحملة الإنتخابية من الشعب لأن ذلك يقطع الطريق أمام المال السياسي. ولفت الى أن اتصالات التيار مع جميع الأفرقاء في كسروان ما زالت مستمرة وأن الصورة النهائية للتحالفات لم تتبلور بعد.

واكد روكز على اهمية تحصين القضاء وأن معركة الأجيال القادمة هي بناء دولة المؤوسسات.

- أكنت من مرشحي التيار الوطني الحر او من أصدقائه أنا في قلب التيار وفي قلب المعادلة

- ما يقوله الرئيس عون فوق كل كلام وكلامه الوجداني يؤثر في الناس لأن سلاحه هو الصدق والرئيس عون يعادل الصدق

- لا يزال التحالف مع نعمة افرام حتى الساعة في اطار الكلام وعندما تنضج تعلن

- في العام 2009 استخدم عنوان ولاية الفقيه لكن حزب الله موجود في المعادلة اللبنانية واللبنانيون واعون لهذا الواقع

- الاتصالات بين التيار الوطني الحر والقوات مستمرة لكن لا مؤشرات حتى الساعة لتحالف انتخابي بينها في كسروان

- الاتصالات مع الكتائب مستمرة دائماً ولا عداوة لكن لا تحالف معه في الانتخابات

- اعرف ان الوزير زياد بارود لا يزال مرشحاً والحديث معه متقدم حول التحالف انتخابياً

-الوزير جبران باسيل رئيس حزب ويحق له لقاء الجميع ونحن نحل الاموز بيننا بصمت لكن هناك تضخيم لكل ما يحيط بهذه العلاقة

- مفهوم دولة المؤوسسات هو معركة الاجيال القادمة

- القضاء بحاجة الى تحصين وضمانات بما يضمن استقلاليته وحرية القضاة في اتخاذ اي قرار

- لا اؤيد مفهوم الكوتا النسائية بقدر ما اشجع ان يكون للمرأة برنامج تعمل من ضمنه وهناك اسماء كثيرة لسيدات حزبيات وغير حزبيات

- انا مقتنع ان المال يفسد ولذلك اخترت ان اكون مرهوناً للناس في تمويل الانتخابات النيابية لا ان يكون الناس مرهونين لي

- جمع التبرعات لتمويل الحملة الانتخابية يقطع الطريق امام المال السياسي

- هناك مال سياسي يدفع في كسروان وعلى لجنة الاشراف على الانتخابات ان تراقب المرشحين وسيكون لنا موقف من اي مرشح يدفع المال السياسي

- لا اخشى من التدخلات الخارجية في الانتخابات لأنني أراهن على الشعب اللبناني

- قانون الانتخابات يفترض ان يكون مدخلاً لاستقرار اكبر ونقاش اوسع يصل الى وضع اتسراتيجية دفاعية

- هل سمعنا في يوم ان حزب الله يرفض الاستراتيجية الدفاعية ؟ والأضمن له وجود توافق وطني حول الاخطار التي تواجه البلد واستراتيجية دفاعية

- هنا توازن رعب موجود اليوم وهناك ما يمنع وقوع حرب وتحول لبنان الى دولة نفطية من شأنه ان يضمن الاستقرار اكثر

- الاميركيون طرحوا عناوين لحلول لما هو متنازع عليه وما طرحه اللبنانيون هو التمسك بكامل حقوقه

- لبنان يعتبر ان النقاط 13 المتنازع عليها هي حق له والخط الازرق هو خط مؤقت

- واذا اراد الاسرائيليون بناء جدار اسمنتي فليبنوه في ارضهم التي نعتبرها نحن اراضٍ فلسطينية محتلة

- الحديث عن خطة اسرائيلية لضم مزارع شبعا هو مشروع حرب واسرائيل لا تحتمل حرباً

- النفط سياسياً هو مشروع حرب لكن في حساب المصالح الدولية هو مشروع استقرار ونحن لنا حق باستثمار النفط

- لنأخذ زيارة وزير الخارجية الاميركية بمنحاها الايجابي والرئيس عون ليس ممن يُهددون بالحرب

- مؤتمر روما لتسليح الجيش يحمل آمالاً كثيرة وكلما اسرعنا بتسليح الجيش والقوى الامنية كلما قويت الدولة

- كل سلاح يمكن ان يهدد الاستراتيجية الدفاعية الاسرائيلية لا يشجع الاوروبيون والاميركيون على تجهيز الجيش اللبناني بها

- انا اؤيد جيشاً محترفاً اكثر من جيش عددي لأن نوعية القتال هي الاهم

- تطورات الميدان السوري تتجه الى حلول اكثر من التأزيم واعادة اعمار سوريا ستنعكس ايجاباً على لبنان الذي يتمتع بالاستقرار بما يجعله نقطة ارتكاز لأي استثمار

- بعد الانتخابات سيكون استقرار سياسي اكثر وانجازات سياسية اكثر علما ان عهد الرئيس سجل انجازات كثيرة حتى اليوم

- علاقة الرئيس عون وبري جيدة وبالحكمة والروية تعالج كل الامور

- تفاهم معراب ارسى ارتياحاً في الشارع المسيحي وتعدد اللوائح الانتخابية تنافسياً ايجابي

- علاقة الرئيس عون مع وفد تيار كسروان وجدانية وهو شفاف والوفاء بالنسبة اليه مقدس