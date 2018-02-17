أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 17-02-2018

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الاخبار

تاجيل جديد لمؤتمر روما

بعد تأجيل مؤتمر روما، الهادف إلى دعم الجيش والقوى الأمنية الرسمية، من ٢٨ شباط إلى ١٥ آذار، تتوقع مصادر رسمية لبنانية تأجيله مجدداً إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة التي ستتألف بعد إجراء الانتخابات النيابية الإيطالية في ٤ آذار المقبل.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن هناك هجمة غير مسبوقة للمرشحين في إحدى الدوائر في بيروت.

لوحظ أن مرشحة عن الدائرة الأولى في بيروت بدأت القيام بواجبات التعزية على خطى نواب المنطقة مع إقتراب الإستحقاق الإنتخابي.

تمّ الحديث مع أحد رؤساء الأحزاب بالإبتعاد عن الواجهة الإنتخابية في إحدى الدوائر الحسّاسة وترك المعركة لمستقلّين قادرين على مواجهة الأحزاب.



البناء

كواليس

قالت مصادر أوروبية دبلوماسية أمام دبلوماسيين خليجيين إن مشكلة أوروبا مع واشنطن ليست في الخيارات والأهداف، بل في تقدير القدرة على التعايش مع فتح نزاعات لا أفق لبلوغ الحلول حولها ولا تملك واشنطن لا قدرة الحسم فيها ولا رؤية للحل واستعداداً للتسوية بينما على أوروبا أن تدفع ثمن تفاقم هذه النزاعات. وهذا أحد أوجه التباين حول الاتفاق النووي مع إيران الذي ترغب أوروبا، كما واشنطن ودول الخليج بضمّ ملف الصواريخ والنفوذ الإيراني المتنامي إليه، لكنها لا تتحمل زعزعته من دون حسمه أو بلوغ تسوية.

خفايا

تسود بلبلة تيار سياسي كبير في منطقة البقاع الغربي بسبب خلافات داخلية حول المرشحين الذين سيخوض بهم التيار الانتخابات النيابية المقبلة من جهة، ودخول وزير سابق مناوئ للتيار المشار إليه المعركة بالتحالف مع أحد أحزاب البقاع الغربي، وهو ما يشجّع عليه المعارضون داخل التيار في المنطقة، وهؤلاء سيُعطون أصواتهم لمرشحي الوزير السابق.

اللواء

غمز

تسعى شخصيات جنوبية لتشكيل ائتلاف لوائح في بعض الأقضية، ولكن وسط خشية من بوسطة الصوت التفضيلي؟!

لغز

تمر العلاقة بين وزيرين سياديين، من المفترض انهما حليفين، بمحطات «كر وفر» كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي.

همس

تتحدث مصادر واسعة الاطلاع عن تباين ملموس بين رؤية البنتاغون والخارجية للخيارات الأميركية في الشرق الأوسط ، لا سيما في ما يتعلق بقواعد الاشتباك.