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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

كأن زيارة تيلرسون إلى بيروت لم تنته، لا في مضمونها ولا حتى في شكلها ...

ففي المضمون، كان لافتا ما كشفه أمين عام حزب الله في خطابه اليوم، من أن الأميركي عرض على لبنان التفاوض على النقاط البرية المتنازع عليها، مقابل تخلي لبنان عن نقاط النزاع البحري.

وهو ما رد عليه السيد نصرالله بدعوة مسؤولي الدولة اللبنانية إلى تهديد الاسرائيليين والأميركيين بقوة حزب الله، مؤكدا أن حزبه قادر على تنفيذ أي قرار في غضون ساعات ...

أما في شكل زيارة تيلرسون، فالواضح أنها لا تزال مستمرة، إن عبر بقاء مساعده ساترفيلد في بيروت، أو عبر انتقال الأخير إلى اسرائيل لمتابعة الملف، مما يؤشر إلى أن القضية موضع متابعة دوليا، تماما كما قضايا النفايات والكهرباء والتعيينات والعدالة محليا ...

قضايا فيها الكثير من الأخبار، لكن بدايتها من دعوة نصرالله الدولة اللبنانية إلى استخدام حزبه للتهديد كما للتنفيذ.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



تحديان في المرحلة الطالعة:

الأول إسرائيلي في معركة الغاز البحري.

الثاني ديمقراطي في معركة الإنتخابات النيابية.

ويتحرك الدبلوماسي الأميركي دايفيد ساترفيلد في القدس المحتلة ناقلا الجواب اللبناني على اقتراحات ريكس تيلرسون وزير الخارجية في إعتماد تحقيق هوف في وقت أكدت المراجع اللبنانية أن ترسيم الحدود البحرية لا يتم إلا من طريق اللجنة الثلاثية التي تجتمع دوريا في الناقورة.

وقد شدد الرئيس بري على أن الطرح خارج هذا الإطار أمر غير مقبول.

ويوم الاثنين جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا لمشروع الموازنة.

ويوم الاثنين ايضا يعقد الرئيس بري مؤتمرا صحافيا يتناول فيه ترشيحات حركة أمل الى الإنتخابات النيابية.

ويوم الاثنين أو ربما الثلاثاء يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أسماء مرشحي الحزب الى الإنتخابات. السيد نصرالله أوضح أن التحالفات خارج الحزب والحركة غير محسومة بعد مشيرا الى أن قانون الإنتخاب أهم إنجاز سياسي بعد اتفاق الطائف. ودعا السيد نصرالله اللبنانيين الى التوحد في معركة الغاز والنفط. مواقف السيد نصرالله بعد التوقف مع تحرك ساترفيلد الذي شمل الرئيسين بري والحريري ووزير الخارجية.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

لليوم الثاني على التوالي الولايات المتحدة الاميركية في قلب المشهد اللبناني امس كان يوم وزير الخارجية الاميركي فيما الوهج انتقل اليوم الى نائب مساعده لشؤون الشرق الاوسط دايفيد ساتيرفيلد، هذا في الشكل، في المضمون ملف النفط والغاز محور المباحثات في ظل كلام اميركي قاس فحواه تقاسم المنطقة المتنازع عليها بنسبة 60% للبنان و40% لاسرائيل، وهو طرح قديم جديد يعرف باسم طرح هوف ، الطرح الاميركي جوبه بموقف لبنان رافض موحد ما سيحمل ساتيرفيلد على التوجه الى اسرائيل لابلاغها الموقف اللبناني فيبنى عندها على الشيء مقتضاه .

الكباش الديبلوماسي على المياه الاقليمية اللبنانية شكل جزءا من الكلمة التي القاها السيد حسن نصر الله، فالامين العام لحزب الله هاجم اسررائيل واميركا على خلفية التنازع على البلوك 9 واعلن بوضوح كلي ان القوة الوحيد للبنانيين في معركة النفط هي المقاومة ومشيرا الى ان الجيش اللبناني لا يستطيع ان يلعب دورا اساسيا في هذا الموضوع لانه ممنوع عليه ان يحصل على صواريخ ارض جو وارض ارض ، هذا الموقف سيطرح الكثير من الاسئلة وسيثير الكثير من الالتباسات في المرحلة المقبلة وخصوصا في مشهد انتخابي يزداد حماوة يوما بعد يوم.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

وما رميت إذ رميت ولكن حزب الله رمى والصاروخ صاروخكم يعتلي قاعدة: إضرب عدوك بي ومن ثابتة: نحن أقوياء توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمعادلة تحتكم إلى سقف الدولة وتضع صواريخها تحت التصرف ورهن الإشارة فحالما يقرر مجلس الدفاع الأعلى أن محطات النفط في البحر الفلسطيني الذي تغتصبه إسرائيل ممنوعة من "إنو تشتغل" بوعدكن إنو خلال ساعات ما بتشتغل وبشكل أوضح قال نصرالله للسلطة اللبنانية: فاوضوا بسلاحي واستخدموه لحماية ثروتنا من النفط والغاز وإذا جاءكم فاسق أميركي فتبينوا من أنه محام إسرائيلي والكل يعلم أن ليس هناك وساطة أميركية بل إملاءات وتهديدات للبنان كان نصرالله في خطاب القادة الشهداء يستخدم السلاح قوة تجييرية لمصلحة لبنان ويدفع باتجاه الاستثمار بها لأنها القوة الوحيدة لدى اللبنانيين في هذه المعركة وغدا إذا طلبت أميركا التجاوب لرد إسرائيل عنا قولوا لها يجب أن تقبل بمطلبنا حتى نرد حزب الله عن إسرائيل هي معادلة إستعارة وهْج السلاح ووقعه لاستحداث جبهة دفاع تعرف إسرائيل أنها فاعلة كما على الأرض كذلك تحت المياه فإسرائيل تهدد نحن نهدد يقصفوننا فنقصفهم المنصات لا تعمل فلن تعمل وهذا ليس تهديدا في الهواء و"جربونا" ويجب أن نعمل بلا خوف من الضغط الدولي علينا نصرالله ذو القدرة تسلحا تواضع انتخابيا وحسم بأن قانون الانتخاب لن يسمح لأي حزب أو طرف بالاستئثار ووصفه بالمفخرة السياسية وبأهم إنجاز في البلد لأنه سيفتح المجال للتمثيل ويلغي المحادل وتوقع أن تدخل المحكمة الدولية المسيسية عاملا في المعركة الانتخابية لانها توظف دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المعارك السياسية وبعدما استعرض نصرالله التحالفات على مستوى لبنان أكد أن معركة حزب الله ليست مع أحد ولن يكون هناك من حزب مهما علا شأنه قادرا على حصد الأغلبية النيابية وخفف نصرالله على المستقبل همومه وصوته المجروح في تأكيد عدم التحالف مع حزب الله قائلا: مين طالب يتحالف معكن؟ انتو مش مضطرين تعصبوا فهدئوا من أعصابكم. وفيما هز نصرالله المهمة الأميركية العاملة لصالح إسرائيل في الثروة النفطية كان ديفيد ساترفيلد يترك منصة مزروعة في بيروت لاستكمال التفاوض الذي بدأه وزير الخارجية الاميركي وهو التقى اليوم الرئيسين بري والحريري ووزير الخارجية جبران باسيل فيما قالت معلومات الجديد إن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بدأ مهمة أوروبية تنقب عن إثبات حق لبنان في نفطه وغازه فتوجه الى روما ثم ميونخ.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

صحيح ان ريكس تيلرسون ترك لبنان اثر زيارة قصيرة ومثيرة، لكن ملائكته ظلت حاضرة لمتابعة الافكار الاميركية الخاصة بالملف الحدودي البري والبحري بين لبنان واسرائيل.

ديفيد ساترفلد الذي يتولى هذا الملف جال به اليوم على عين التينة وبيت الوسط وزارة الخارجية، الرئيس نبيه بري الذي استمع الى مقترحاته اصر على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة من تفاهم نيسان على غرار ما حصل بالنسبة للخط الازرق موضحا ان ما هو مطروح غير مقبول، وعليه ليس في الافق القريب حل، فالاميركيون ما زالوا يطرحون اقتراح هوف في البقعة التي تدعي اسرائيل ان لديها حقوقا فيها، فهل يبتدع الجانب الاميركي ممثلا بساترفلد طرحا جديدا يتعلق بتلق البقعة بعدما اقتنع بأن لبنان متمسك برفض خطة هوف؟ علما بأنه سيطير من بيروت الى تل ابيب في الساعات القليلة المقبلة.

وفي الانتظار ذهب السيد حسن نصرالله بعيدا في التحذير من ان الاميركي ليس وسيطا نزيها فهو محامي اسرائيل وعلى اللبنانيين الا يعولوا على وساطته، كاشفا ان واشنطن نقلت رسائل تهديد للبنان ودعا اللبنانيين الى ان يفاوضوها من موقع قوة، وقال لهم اذا طلبت منكم اميركا التجاوب مع طروحاتها لرد اسرائيل عنا قولوا لها انها عليها ان تقبل هي بمطلبنا حتى نرد حزب الله عنها.

وفي الشأن الانتخابي مؤتمر صحافي للرئيس نبيه بري ظهر الاثنين المقبل في عين التينة لاعلان مرشحي حركة امل للانتخابات النيابية، وعلى الموجة نفسها لاقى السيد حسن نصرالله الرئيس بري كاشفا ان حزب الله سيعلن اسماء مرشحيه الاثنين او الثلاثاء المقبلين على ان تحسم اللواح بعدهما، وردا على اعلان المستقبل رفضه التحالف مع حزب الله قال السيد "يا شباب مين طالب منكم التحالف؟ ريحوا حالكن"

وبعيدا من الشأن الانتخابي تتضمن اجندة الاسبوع المقبل موعدا لجلسة يعقدها مجلس الوزراء الاثنين في قصر بعبدا تكون باكورة الجلسات المخصصة للبحث في مشروع موازنة العام 2018.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

وحفظنا الوصية، فاسرائيل سقطت، وموقفنا لا زال سلاحا، وآلاف الرضوان يرسمون معالم القضية. ومن الارض الصلبة رسم القائد الخطوط البحرية، ولامس تلك الجوية، واعلن الا مساومة مع أحد على اي من الحقوق الوطنية..

في ذكرى القادة الشهداء، اطل قائد المقاومة السيد حسن نصر الله بمعادلاته التاريخية: نحن اقوياء، ويجب ان نفاوض كأقوياء، وعلى الدولة ومعها الشعب ان يتعاملوا مع هذه الحقيقة التي يعرفها الاسرائيلي جيدا.

ملتزمون ما تقوله الدولة في معركة النفط والغاز، قال السيد نصر الله، ناصحا عدم التعويل على الوساطة الاميركية، ومؤكدا ان القوة الوحيدة في هذه المعركة هي المقاومة، فان قالت الدولة بمجلسها الاعلى للدفاع ان محطات الغاز والنفط في البحر الفلسطيني المحتل اسرائيليا ممنوع ان تعمل، نعدكم بان تتوقف خلال ساعات قليلة..

عند الدولة ومؤسساتها وضع السيد القرار، آملا في هذا الملف التاريخي ان تكون بمستوى الثقة والامانة، وعلى درجة عالية من الشجاعة.. الى الشجاعة السورية وبسالة جيشها وثبات قرار قيادتها انتقل الأمين العام لحزب الله، مؤكدا ان ما بعد الانجاز السوري النوعي الكبير باسقاط الطائرة الاسرائيلية ليس كما قبله.

قبلة المجاهدين لم تغب عن خطاب الامين العام لحزب الله، ففلسطين وايقوناتها المجاهدة مصدر الامل لمستقبل هذه الامة، وفي الامة مظلومون منسيون كاليمنيين الصابرين والبحرينيين المعذبين، أكد السيد نصر الله ان صوتنا لن يصمت عما يرتكب بحق هاذين الشعبين.. والى الشعب الايراني وجمهوريته الاسلامية وقيادتها العظيمة، كل الشكر والتقدير على ما قدمته للبنان من دعم واحترام..

السيد المحترم للتنوع في الميادين الانتخابية، اطل من القانون الاعدل والانجاز السياسي الاكبر في هذه المرحلة، مؤكدا الا معركة كسر عظم في هذه الانتخابات التي اتاح قانونها التمثيل لكل من يملك حيثية شعبية..واذ أكد على الحلف الثابت في كل الدوائر مع حركة امل، جعل التعاون الانتخابي مع باقي الحلفاء وفق الظروف والحسابات الانتخابية..



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

ثروة لبنان النفطية لا تزال في قلب الصراع بين لبنان وإسرائيل، وفي صدارة الإهتمامات، في ظل التحرك الأميركي سعيا إلى إيجاد حل.

فالمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في بيروت، أتبعت اليوم بجولة لمساعده دايفيد ساترفيلد شملت عين التينة والسراي ووزارة الخارجية. وقد سمع ساترفيلد إصرارا على وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.

واليوم، سجل موقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من هذه القضية؛ مؤكدا أن اللبنانيين موحدين في معركة النفط والغاز وموحدين في الدعوة للمحافظة على الحقوق.

وجدد التزام حزب الله بأن الحدود البرية والبحرية تحددها الدولة، داعيا إلى التعامل مع هذه القضية من موقع أننا أقوياء ولسنا ضعفاء.

وفي الداخل، أيضا تستكمل القوى السياسية إستعداداتها للانتخابات النيابية، وفيما ينتظر أن يعقد الرئيس نبيه بري مؤتمرا صحافيا الإثنين المقبل في عين التينة، يخصصه لإعلان اسماء مرشحيه للانتخابات، قدم الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية لاعضاء اللقاء الديمقراطي في وزارة الداخلية.

أما حكوميا، فإستعدادات للاستحقاقات المرتبطة بالمؤتمرات الداعمة للبنان خارجيا، وفي هذا السياق جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل للبدء في بحث مشروع الموازنة لعام 2018.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

منذ وفاة فرح القصاب، في المركز الطبي للدكتور نادر صعب، لا في مستشفى الدكتور نادر صعب، والتوصيف لنقيب أصحاب المستشفيات, وليس لأحد آخر، كانت هناك طريقتان في التعاطي مع المأساة: طريقة الإعلام لكشف ملابسات ما حصل، وهي طريقة صعبة لكنها ليست مستحيلة وطريقة طمس الوقائع لحجب المأساة، وهي طريقة نادرة ومستحيلة..

نحن في "ال بي سي آي" اعتمدنا الطريقة الأولى، طريقة كشف الملابسات، فتوجهنا إلى حيث حاول الدكتور صعب إخفاء ما حصل في مركزه الطبي.

توجهنا إلى مستشفى سيدة لبنان حيث نقلت الضحية فرح القصاب، فصرح الطبيب المعني أن الضحية وصلت إلى مستشفى سيدة لبنان في حال توقف القلب...

حيال هذا الحدث الجلل، ماذا كان يجب ان نفعل؟ هل نطوي الملف؟ هل نتكتم عن الموضوع وفقا لتمنيات انهالت علينا من قريبين وقريبات من الدكتور صعب، مفادها أن ذكر القضية في نشرة الأخبار يؤثر على سمعة الدكتور نادر؟ وكأن القضية "سمعة الدكتور نادر" لا الوفاة المأسوية لأم إسمها فرح القصاب، تاركة وراءها طفلتين...

بدأنا تتبع القضية فما كان من الدكتور صعب إلا ان عدل استراتيجيته، فجند حملات إعلامية، وفي المقابل عمل على الاستحصال على قرارات من قضاء العجلة ليمنعنا من التداول في القضية... أي الشيئ وعكسه: الشيء هو ان يستبيح الإعلام لتلميع صورته، وعكسه ان يمنع الإعلام من التداول بوفاة فرح القصاب في مركزه الطبي..

منذ حزيران الماضي وهو يحاول: حينا يصطدم بنقيب أصحاب المستشفيات، حينا آخر بنقيب الأطباء، واحيانا بالـ "ال بي سي آي"، والأسباب واضحة: إصطدم بنقيب أصحاب المستشفيات لأنه كشف أن مشفاه غير مطابق.. إصطدم بنقيب الأطباء لأنه كشف عن اتصال صعب به قائلا له: "عندي مصيبة"... اصطدم بالـ"ال بي سي آي" لأنها منذ الساعة الأولى للمأساة فضلت عدم السكوت على ما حصل, لا ان تتستر على ما حصل, استجابة لاتصالات هاتفية يتذكرها من قام بها أو من قامت بها...

إن قضية فرح القصاب أصبحت قضية رأي عام، لا في لبنان فحسب بل في الأردن أيضا، موطن فرح القصاب، والجميع متلهفون لمعرفة ما ستؤول إليه هذه القضية... اليوم، قاضي العجلة في المتن، رانيا رحمة، حكمت برد دعوى نادر صعب ومستشفاه، بوجه "ال بي سي آي" والموقع الالكتروني لها، وجاء هذا الحكم بعد ثلاثة أيام على قرار محكمة التمييز رد طلبات النقض المقدمة من صعب، وأعادت الملف برمته الى قاضي التحقيق، للانطلاق بالتحقيقات...

للتذكير، عل الذكرى تنفع المؤمنين: المدعي كان طالب بـ 50 مليون ليرة (فقط لا غير) عن كل مخالفة، أي عن كل خبر ينشر... هل هذا كل ما يهمه؟ الم يقف ثواني معدودة متأملا حالة عائلة فرح القصاب من جراء وفاتها المأسوية؟ هل كل همه تحصيل الملايين؟ الم يفكر في طفلتين أصبحتا يتيمتين وفي زوج فقد أم طفلتيه, وفي والد ووالدة فقدا ابنتهما في عمر الورود؟

مأساة ثلاثة أجيال من جراء وفاة مأسوية، فيما الدكتور نادر صعب لا يهتم سوى بتكديس الملايين عن كل خبر؟

في ثلاثة أيام، القضاء انتصر للإعلام في وجه من يحاول طمس الإعلام، وهو اليوم في مواجهة أربعة أطراف: القضاء والإعلام ونقابة أصحاب المستشفيات ونقابة الأطباء، فمن أين المفر؟



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