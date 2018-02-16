منع المرور على المسلك الشرقي لنفق سليم سلام بسبب الاشغال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاف التالي:

"إعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 8.00 من يوم السبت 17/2/2018، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة برفع مولد كهربائي من داخل المسلك الشرقي لنفق سليم سلام، (من المدينة الرياضية باتجاه رياض الصلح).

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور لمدة ساعتين على المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".