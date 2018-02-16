بالفيديو - بعد "الانتفاضة الرئاسية الكهربائية" امس.. ابي خليل يكشف رواية الكهرباء من الِفِها الى يائها!

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بعدما مرر الخلافات الداخلية الكبرى وتصدى بحنكة وهدوء للازمات التي كادت ان تطيح بالبلاد ، ها هو رئيس الجمهورية يتفرغ للملفات الانمائية الملحة فينتفض "كهربائيا" هذه المرة ، ليعلن امام جميع القوى المتمثلة بمجلس الوزراء وعلى الملآ : لن اقبل ان يستمر التأجيل في معالجة الكهرباء ، ساطرح الموضوع على التصويت وليتحمل كل واحد مسؤوليته، ليكمل محذرا:"كفى حديث عن صفقات كلما طرح موضوع الكهرباء ولا يجوز عقد اي جلسة لمجلس الوزراء ما لم نتخذ قرارا في الكهرباء والا ساخرج على الاعلام واصارح اللبنانيين بكل الحقائق، فما الذي يحصل؟ منذ اقرار خطة الكهرباء بمجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية متابعة والملف يواجه باتهامات وصفقات وعرقلات فعند اي نقطة علق الملف؟ وما الحل المنشود؟علما ان وزير الطاقة كان وضع امام اللجنة الوزارية منذ شهرين الاجراءات المطلوب اتخاذها وكذلك النتائج المتوقعة في حال لم تنفذ تلك الاجراءات، ولكن... (التفاصيل في الفيديو المرفق)