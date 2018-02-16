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كأن زيارةَ تيلرسون إلى بيروت لم تنتهِ

16
FEBRUARY
2018
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 كأن زيارةَ تيلرسون إلى بيروت لم تنتهِ، لا في مضمونها ولا حتى في شكلها ...

ففي المضمون، كان لافتاً ما كَشَفَه أمينُ عامِ حزب الله في خُطابه اليوم، من أن الأميركي عرض على لبنان التفاوض على النقاط البرية المُتنازَع عليها ،مقابل تخلي لبنان عن نقاط النزاع البَحري.

وهو ما ردَ عليه السيد نصرالله بدعوةِ مسؤولي الدولة اللبنانية إلى تهديد الاسرائيليين والأميركيين بقوة حزبِ الله، مؤكداً أن حزبَه قادرٌ على تنفيذ أي قرار في غضون ساعات ...

أما في شكل زيارة تيلرسون، فالواضح أنها لا تزال مستمرة، إن عبر بقاءِ مساعدِه ساترفيلد في بيروت، أو عبر انتقال الأخير إلى اسرائيل لمتابعة الملف ، مما يؤشر إلى أن القضية موضع متابعة دولياً، تماماً كما قضايا النفايات والكهرباء والتعيينات والعدالة محلياً ...

قضايا فيها الكثير من الأخبار، لكن بدايتَها من دعوة نصرالله الدولة اللبنانية إلى استخدام حزبِه للتهديد كما للتنفيذ.

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