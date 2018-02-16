هل من عواصف ثلجية قريبة؟

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إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة:

الحالة العامة:

يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط ابتداءً من مساء هذا اليوم بمنخفض جوّي متمركز فوق جزيرة كريت مما يؤدي الى طقس ماطر وبارد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئياً صباحاً ، يتحول مساءً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط امطار متفرقة ليل الجمعة/ السبت تتركز في البدء جنوب لبنان وتمتد تدريجياً نحو الشمال.

السبت:

غائم وممطر بغزارة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 65كلم/س يرتفع معها موج البحر (3 امتار)، يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ويتدنى تدريجياً مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس 1400م.

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم مع امطار وثلوج متفرقة (1400م وما فوق) صباحاً، تنحسر الامطار تدريجياً ابتداءً من بعد الظهر كما ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود خلال النهار.