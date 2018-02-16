خاص - الرئيس عون لوفد تيار كسروان - الفتوح: شامل هوّي انا وفي قلبه ألف بطاقة

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قالت مصادر كسروانية شاركت في اللقاء الذي جمع وفد هيئة كسروان - الفتوح في التيار مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اليوم أن الرئيس عبّر عن حبه الكبير لكسروان وأهلها ولأهميتها السياسية في الحياة الوطنية اللبنانية.



ونقلت المصادر أن الرئيس عون أدمع قليلأ وهو يتكلّم عن فضل كسروان الوطني في آخر 13 عاما.



وفي موضوع ترشيح العميد شامل روكز، دعا الرئيس عون، بحسب المصادر، الكسروانيين إلى أن يكونوا مع شامل (روكز) قائلاً : " شامل هو أنا".



وتابع الرئيس عون: " صحيح أن شامل لا يحمل بطاقة حزبية لكن في قلبه يحمل ألف بطاقة" ، داعياً أبناء العاصية إلى أن يتابعوا في مسيرة حمل الأبطال في قلوبهم.