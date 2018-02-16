تعميم صورة لرجل مجهول الهوية تائه ويُرجّح بأنه يعاني من اضطرابات عقلية

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة لرجل تائه مجهول الهوية، عُثر عليه فجر اليوم 16/2/2018 في محلّة خلدة قرب جامع العرب، ويدّعي أن اسمه وائل عبد الرزاق البكري، ويجهل مكان إقامته أو أي شيء عن عائلته، ويُرجّح بأنه يعاني من اضطرابات عقلية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن ذويه، الإتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 410046/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.