"مين قال للمستقبل إنو بدنا نتحالف معن أصلاً " - السيد نصر الله: - قادرون على إيقاف المنصات الإسرائيلية في معركة النفط...وحلفنا والتيار الوطني الحر متين لا يهتزّ

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السيد نصر الله أطل سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الجمعة عبر شاشة في مجمع سيد الشهداء (ع) في الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت إحياءً لذكرى الشهداء القادة بعنوان “حفظنا الوصية” .



وقال سماحته بداية حفظنا المقاومة بعد أن خرجنا منتصرين من حرب تموز وصمدنا بعدها، معتبرا أن المقاومة بكل تفاصيلها كانت وصية قادتنا الشهداء .

وأضاف :” يا قادتنا الكبار هذه مسيرتكم اليوم في العام 2018 اكثر من اي يوم مضى تضج بالروح والحياة والأمل والمعنويات والقوة وبالرجال والنساء والآمال والأحلام العظيمة”.

وتابع:” في ذكرى قادتنا نستحضر فكرهم واهدافهم ونقول هذا هو حزبكم ما زال يحمل نفس الفكر والاهداف”.

وقال سماحته :” يبدو أن المنطقة كلها دخلت معركة النفط والغاز،وهناك في داخل فلسطين المحتلة دراسات عن كميات هائلة في الجولان المحتل،و “اسرائيل” تستغل فترة وجود ترامب برئاسة اميركا للحصول على قرار اممي بضم الجولان الى الكيان المحتل، مشيراً إلى أن أحد الأسباب للصراع على سوريا هو ما يوجد في أرضها وبحرها من ثروات نفطية كبيرة”.

ولفت السيد نصر الله إلى وجود الاميركيين في سورية وعدم مغادرتهم وهم يحمون من تبقى من داعش.

وأضاف :” على الاكراد ان يتعظوا من التجارب السابقة واميركا تستخدمهم كادوات وفي نهاية المطاف سيبيعونهم”.

ولفت السيد إلى أن ترامب يرى العراق حقولا نفطية وعلى الشعب العراقي الانتباه جيدا بوجود مثل هذا الرجل وهو ينفذ وعوده الانتخابية.

وتابع :” اليوم هناك خلاف بين تركيا وقبرص على النفط ، ويقال ان الازمة الخليجية هي بسبب محاولة بعض الدولة السيطرة على غاز قطر”.

واكد السيد نصر الله ان الثروة النفطية الموجودة في الجنوب هي للبنانيين جميعاً، والموضوع الاساسي للنزاع اليوم هو الحدود البحرية وليس الحدود البرية،معتبرا “ان وحدة الموقف اللبناني هو أهم عامل للإنتصار في هذه المعركة”.

واشار السيد إلى إن:”اميركا اذا طلبت التجاوب منا لرد اسرائيل عنّا قولوا لها انه يجب أن تقبل بمطلبنا حتى نرد حزب الله عن إسرائيل”.

وتابع :”القوة الوحيدة لديكم في هذه المعركة ايها اللبنانيون هي المقاومة لأن الجيش ممنوع أن يمتلك الصواريخ واميركا تمنع هذا السلاح عن الجيش”.

واضاف :”اليوم يستطيع أي لبناني ان يقف ويقول اذا قصفتونا سنقصفكم ونملك الشجاعة ونملك القدرة وعدونا يعلم ذلك،وهذا ليس تهديدا في الهواء والاسرائيلي يعلم ذلك ونأمل ان تفاوض الدولة من موقع القوة ونحن في هذا الموضوع “تحت الامر”.

وقال :”اذا مجلس الدفاع الاعلى في لبنان اخذ قرارا بأن محطات النفط في بحر الكيان ممنوعة من العمل فأنا اعدكم أنه خلال ساعات ستتوقف عن العمل”.

ولفت سماحته ألى ان اميركا ليست وسيطا نزيها خصوصا اذا كان الطرف الاخر هو “اسرائيل”.

واضاف :”الاميركي هو محامي اسرائيل ، فلا تعولوا على هذه الوساطة وهم يريدون مصلحة اسرائيل وليس مصلحة لبنان، ليس هناك وساطة اميركية بل هناك املاءات وتهديدات للبنان”.

واشار السيد نصر الله إلى ان “اسرائيل” قامت بعملية اغتيال في لبنان وهذا خرق للسيادة اللبنانية ولا يمكن التغاضي عنه.

وحول موضوع إسقاط الطائرة الاسرائيلية اعتبر سماحته ان:” ما حصل يشكل انجازا نوعيا وما قبله ليس كما بعده،والذي اسقط الطائرة هم ضباط وجنود الجيش العربي السوري البواسل،و يجب أن نفخر بهذا الامر وهذا العمل البطولي الذي قام به الجيش السوري بقرار من قيادته”.

وقال السيد أن:” قيمة المساعدة المرصودة لاسرائيل من قبل البنتاغون تبلغ حوالي 3 مليار دولار وهي تعطى أهم طائرات ولبنان ممنوع من الدفاع الجوي”.

واكد سماحته أنه:” يجب ان نبقى حذرين ويقظين ، لا اقول إننا ذاهبون الى الحرب ولكن أدعو لليقظة والذي يمنع اسرائيل من الحرب هو عدم يقينه بالنصر”.

في الموضوع الفلسطيني قال سماحته إن:” الاجماع القلسطيني برفض قرار ترامب يبنى عليه آمال كبيرة،فالشهيد احمد جرار يشكل نموذجا يجب ان تقف عنده كل الامة، والفتاة عهد التميمي صاحبة موقف شجاع وجريء بصفعها لجنود الإحتلال،وعمر العبد الذي حكم عليه بالامس ب 4 مؤبدات وبقي مبتسما مما اغضب ليبرمان،هذا هو الامل الذي نبني عليه”.

وقال سماحته إن الشعب الايراني بارادته اوجد نظام الجمهورية الاسلامية وخلال 39 عاما والشعب يبني هذه الجمهورية ويدافع عن استقلالها الحقيقي، موجها التحية للسيد الخامنئي وللشعب الايراني العزيز .

وقال السيد نريد مثالاً واحدا للتدخل الايراني في لبنان؟.

مضيفا :”نحن حلفاء ايران ونفتخر بهذا العلاقة ، ونقول ايران لا تتدخل بلبنان على الاطلاق”.

وفي ملف البحرين قال سماحته مضت 7 سنوات على الثورة والمظاهرات لم تتوقف رغم كل ما حصل ، هذا الشعب لن يتوقف وهو مصرّ على مطالبه المحقة، وهناك امر خطير في البحرين ، هو التغيير الديموغرافي هناك فحكومة البحرين توزع الجنسيات لكل شعوب العالم وتسحب الجنسية من اهل البحرين الاصليين!”.

واضاف :” في اليمن لا شيء جديد ولكن امام السكوت العالمي الملفت وفي العالم العربي اصوات قليلة تتحدث عن مظلومية الشعب اليمني ويراد لهذا الصوت ان يسكت”.

وفي ملف الإنتخابات النيابية اللبنانية قال سماحته:”ان القانون الموجود افضل قانون بتاريخ لبنان،واهمية هذا القانون انه فتح المجال لكل من له حجم شعبي بان يتمثل في مجلس النواب، هذا القانون الانتخابي هو مفخرة سياسية واهم انجاز سياسي في العقود الماضية”،مضيفا أن :” هذا القانون الذي يحاول ان يقول البعض انه قانون حزب الله وهذا غير صحيح ، نحن شركاء في صنعه وتم التوافق عليه”.

وتابع :” من نتائج هذا القانون ان الانتخابات هذه السنة ليست كسر عظم، القانون النسبي يعطي لكل شخص حجمه ولا احد يمكنه كسر الاخر،هناك قوى سياسية ستشكل لوائح وستكون المنافسة”.

واضاف :”ممكن ان نجد تحالف قوى سياسية متحالفة في دائرة ويتواجهون في دائرة اخرى،ونحن لا نفرض لوائح او مرشحين ولا نفرض مرشحين على قوى سياسية معينة”.

واردف قائلا:”نحن وحركة امل حسمنا خيارنا الانتخابي في كل لبنان منذ اشهر،والقول ان حزب الله يريد الحصول على اغلبية في مجلس النواب غير صحيح وهذا الكلام هدفه تخويف بعض الدول للحصول على الدعم،لا يوجد حزب سياسي في لبنان يستطيع الحصول على اغلبية في مجلس النواب”.

وقال سماحته :” قد يخرج احد بعد الانتخابات ويقول نحن منعنا حزب الله من الحصول على اغلبية نيابية وهذا كلام فارغ، ونحن مع القوات لا نتحالف ،وبالنسبة للمستقبل في كل مناسبة يقولون سنتحالف الا مع حزب ونحن نقول من طلب منكم التحالف ؟ .

اما بالنسبة للتحالف السياسي مع التيار الوطني الحر فهو متين وصامد والعلاقة لا تهتز.

ومع التقدمي الاشتراكي الامر مفتوح للنقاش، وختم بالقول: آن للبنانيين ان يعلموا انه لا يوجد اغلبية من فريق واحد،هذا البلد تركيبته مبنية على الشراكة ، اما بخصوص ترشيحاتنا سنحسمها خلال يومين واللوائح نحسمها فيما بعدها،يوم الاثنين او الثلاثاء سأعلن اسماء مرشحي حزب الله في تمام السادسة مساء.