living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الروبوتات تهدد 21 مليون موظف في منطقة الشرق الأوسط!

16
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 أشرف أبو جلالة -

حذر تقرير صادر حديثًا من شركة McKinsey & Company’s من أن شبح البطالة قد يزيد من هيمنته على كثير من المجالات في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن ما يقرب من 45 % من الوظائف الموجودة بالشرق الأوسط قد يتم شغلها بواسطة الروبوتات. وأضاف التقرير أن من بين كل الدول الشرق أوسطية الست التي تم فحصها، تبين أن 366.6 مليار دولار من دخل الأجور و20.8 مليون موظف ممن يعملون بدوام كامل يرتبطون بنشاطات تُشَغَّل بشكل آلي بالفعل اليوم.

وقال مندوبون على هامش حضورهم فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع GMIS خلال العام الماضي إلى أن حوالي 50 % من الأشخاص سيكونون معرضين لعملية التشغيل الآلي المقترنة بالتقنيات الجديدة ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.

وفي تقرير من إعداده، قال منزر توهمي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس الاقليمي بشركة Epicor Software لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، إنه ستتم الاستعانة بأكثر من 1.7 مليون روبوت صناعي جديد في المصانع حول العالم بحلول عام 2020، وهو العدد الذي يشكل معدل نمو سنوي قدره 14 %، ما يعكس مدى النمو بهذا المجال.

ونوه الخبراء كذلك إلى بدء الاستعانة بتلك الروبوتات في الصناعة الفندقية، حيث بدأت بعض الفنادق في الاستعانة بروبوتات متطورة في خدمات الاستقبال وحمل حقائب النزلاء.

فضلا عن ظهور نفس المفهوم في مجال السيارات مع استمرار البحوث والجهود المتعلقة بتطوير نوعية السيارات ذاتية القيادة، وهي الخطوة التي قد تؤدي للقضاء على كثير من الوظائف في قطاع النقل، خاصة حين يتعلق الأمر بنقل البضائع وقيادة السيارات.

كما يتوقع تزايد معدلات الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الدردشة، مع بدء اقدام مزيد من الشركات على استخدام مهام الدردشة الآلية للحد من الاعتماد على مراكز الهواتف التي يديرها البشر، حيث ستحل محلها روبوتات الدردشة .chatbots

وأخيرًا يتوقع كذلك تزايد انتشار تلك الروبوتات التعليمية حول العالم بعد نجاح تجربتها في سنغافورة مع بدء استعانتها بروبوتات تساعد المدرسين العاملين في رياض الأطفال، حيث تلهو تلك الروبوتات مع الأطفال وتغني وترقص وتحكي لهم القصص والحكايات.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout