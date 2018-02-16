اتفاقية تعاون لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية شمالا.. خوري: لإقامة مشاريع مماثلة في المنطقة تنهض الاقتصاد

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رعى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري حفل توقيع اتفاقية بناء محطة انتاج كهربائية على الطاقة الشمسية بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي ومجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المعرض أكرم عويضة ورئيس الغرفة توفيق دبوسي ومنسق هيئة طرابلس داني موسى ممثلا وزير الخارجية جبران باسيل ورؤساء بلديات المنطقة والنائب خضر حبيب.

قال الوزير خوري في كلمته: "إنه لشرفٌ لي أن أكونُ هنا اليوم في معرض رشيد كرامي الدولي الذي يُعتبر من أهمِ محركاتِ الوضعِ الاقتصادي في طرابلس. طرابلس المدينةِ التي تمتلكُ من المميزاتِ والبنى التحتية التي تؤهّلُها لتكونُ ثانيَ أهمَ مدينةٍ بعد بيروت من الناحيةِ الاقتصاديةِ."

وشدد على اهمية الاتفاقية التي سيتمُ التوقيعُ عليها لجهة "الكهرباءَ التي ستنتجُها هذه الألواحُ ستقدمُ مجانياً لبلديةِ طرابلس والمرفأِ والمنطقةِ الاقتصاديةِ والمعرضِ، مما يعني استفادةَ أهمُ مكوناتِ الاقتصادِ الشمالي من هذه الطاقةِ وممّا يسمحُ بزيادةِ إنتاجياتِها وبالتالي العودة بالفائدةِ على اقتصادِ المنطقة. وتندرجُ الطاقةُ التي سيتمُّ انتاجُها في إطارِ ما يُسمّى بالطاقةِ المتجددةِ ممّا يسمحُ للبنانَ بمراعاةِ أحكامِ الاتفاقياتِ الدوليةِ والتي تفضي إلى زيادةِ إنتاجِ الطاقةِ المتجددةِ من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تصبُّ هذه المبادرةِ في إطارِ تحوّلِ لبنانَ إلى اقتصادٍ أخضرٍ يشجّعُ على إقامةِ المشاريعِ الصديقةِ للبيئةِ."

وكان قد التقى خوري صباحاً هيئة اقتصاد المعرفة ونادي رواد الأعمال في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس حيث عرضت مجموعات شبابية مشاريع اقتصادية وتكنولوجية والتحديات التي تواجهها.

وأقامت نقابة المهندسين في الشمال ندوة بعنوان "الخطة الاقتصادية للبنان" حبث حضرت شخصيات اقتصادية وسياسية طرابلسية وعرض خوري مفصّلاً التحديات الاقتصادية والخطة التي تعمل عليها الحكومة للنهوض بالاقتصاد وشدد على "الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه منطقة الشمال في الاقتصاد اللبناني إذا تم وضع خطة اقتصادية شاملة لتفعيل مطار القليعات الدولي مدنياً وتجارياً إضافة إلى مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الحرة التي يجب أن تكون نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان".

وأنهى خوري زيارته الى طرابلس ملتقياً بهيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر مستمعاً الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية وواعداً بتقدية مبالغ لدعم المشاريع القصيرة والمتوسطة الأمد وجذب الاستثمارات الى طرابلس.