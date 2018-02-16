living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتفاقية تعاون لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية شمالا.. خوري: لإقامة مشاريع مماثلة في المنطقة تنهض الاقتصاد

16
FEBRUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رعى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري حفل توقيع اتفاقية بناء محطة انتاج كهربائية على الطاقة الشمسية بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي ومجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المعرض أكرم عويضة ورئيس الغرفة توفيق دبوسي ومنسق هيئة طرابلس داني موسى ممثلا وزير الخارجية جبران باسيل ورؤساء بلديات المنطقة والنائب خضر حبيب.

 

قال الوزير خوري في كلمته: "إنه لشرفٌ لي أن أكونُ هنا اليوم في معرض رشيد كرامي الدولي الذي يُعتبر من أهمِ محركاتِ الوضعِ الاقتصادي في طرابلس. طرابلس المدينةِ التي تمتلكُ من المميزاتِ والبنى التحتية التي تؤهّلُها لتكونُ ثانيَ أهمَ مدينةٍ بعد بيروت من الناحيةِ الاقتصاديةِ."

 

وشدد على اهمية الاتفاقية التي سيتمُ التوقيعُ عليها لجهة "الكهرباءَ التي ستنتجُها هذه الألواحُ ستقدمُ مجانياً لبلديةِ طرابلس والمرفأِ والمنطقةِ الاقتصاديةِ والمعرضِ، مما يعني استفادةَ أهمُ مكوناتِ الاقتصادِ الشمالي من هذه الطاقةِ وممّا يسمحُ بزيادةِ إنتاجياتِها وبالتالي العودة بالفائدةِ على اقتصادِ المنطقة. وتندرجُ الطاقةُ التي سيتمُّ انتاجُها في إطارِ ما يُسمّى بالطاقةِ المتجددةِ ممّا يسمحُ للبنانَ بمراعاةِ أحكامِ الاتفاقياتِ الدوليةِ والتي تفضي إلى زيادةِ إنتاجِ الطاقةِ المتجددةِ من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تصبُّ هذه المبادرةِ في إطارِ تحوّلِ لبنانَ إلى اقتصادٍ أخضرٍ يشجّعُ على إقامةِ المشاريعِ الصديقةِ للبيئةِ."

 

وكان قد التقى خوري صباحاً هيئة اقتصاد المعرفة ونادي رواد الأعمال في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس حيث عرضت مجموعات شبابية مشاريع اقتصادية وتكنولوجية والتحديات التي تواجهها.

 

وأقامت نقابة المهندسين في الشمال ندوة بعنوان "الخطة الاقتصادية للبنان" حبث حضرت شخصيات اقتصادية وسياسية طرابلسية وعرض خوري مفصّلاً التحديات الاقتصادية والخطة التي تعمل عليها الحكومة للنهوض بالاقتصاد وشدد على "الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه منطقة الشمال في الاقتصاد اللبناني إذا تم وضع خطة اقتصادية شاملة لتفعيل مطار القليعات الدولي مدنياً وتجارياً إضافة إلى مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الحرة التي يجب أن تكون نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان".

 

وأنهى خوري زيارته الى طرابلس ملتقياً بهيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر مستمعاً الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية وواعداً بتقدية مبالغ لدعم المشاريع القصيرة والمتوسطة الأمد وجذب الاستثمارات الى طرابلس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout