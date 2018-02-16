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الرئيس عون التقى وفد روتاري - دبي ودعا اللبنانيين في الخارج الى المشاركة في الانتخابات: رأيكم مهم واساسي في صنع مستقبل لبنان

16
FEBRUARY
2018
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يفتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في السادسة مساء اليوم، "المؤتمر الرئاسي لبناء السلام للعام 2018" تحت عنوان "المياه، النظافة الصحية والسلام"، الذي ينعقد في فندق فينيسيا بمشاركة رؤساء اندية "الروتاري" في العالم، والذي تنظمه اندية "الروتاري" في المنطقة 2452.


وفدر روتاري- دبي

 

وبعد ظهر اليوم، استقبل الرئيس عون وفداً من نادي "روتاري- دبي" الذي ترأسه السيدة رولا حمدان. والقى المحامي سمير كنعان كلمة باسم الوفد، عرض فيها ابرز المساهمات التي قدمها نادي "روتاري- دبي" لدعم المسنّ اللبناني، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الانسانية في لبنان. ووضع كنعان امكانات اعضاء النادي بتصرف رئيس الجمهورية، مقدّراً مواقفه الوطنية.

 

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، منوّهاً بدور اندية "الروتاري" وبمساهمات نادي دبي، مشيراً الى ان الاعمال التي يقوم بها اعضاء النادي هي موضع تقدير جميع اللبنانيين.

 

ودعا اللبنانيين في دبي خصوصاً والخارج عموماً، الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة "لان رأيكم مهم واساسي في صنع مستقبل لبنان".

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