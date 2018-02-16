كلودين عون روكز حاضرت في سهيلة عن حقوق المرأة بين القانون والواقع

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ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، بدعوة من جماعة Santa Teresa، وتنظيم الدكتورة سينتيا غريب، محاضرة بعنوان "حقوق المرأة بين القانون والواقع"، في قاعة كنيسة القديس يوسف - سهيلة، في حضور رئيس بلدية سهيلة الدكتور فادي شمالي، كاهن رعية القديسة رفقا هادي ضو وحشد من أهل المنطقة.





بداية، عرفت السيدة عون روكز بمهام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ودورها الأساسي على الصعيد الاستشاري والتنسيقي والتنفيذي، ثم قدمت عرضا مفصلا عن القوانين وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على الإنسان عموما والمرأة خصوصا، كقانون الضمان الاجتماعي، حماية النساء من العنف الأسري، قانون العمل، قانون العقوبات، حماية الفتيات من التزويج المبكر، قانون الجنسية ، قانون الأحوال الشخصية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية.



واختتم اللقاء بنقاش موسع مع الحضور عن ضرورة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، من خلال تحديث القوانين من جهة وتغيير الصورة النمطية للمرأة من جهة أخري، بهدف الوصول إلى مجتمعٍ أفضل يسوده النظام والعدل وتكافؤ الفرص.