living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد أن ذبح والده في جبيل.. الكشف عن تفاصيل الجريمة المروّعة!

16
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: بتاريخ 10/02/2018، عُثر على المواطن (س. ز، مواليد عام 1964) جثَّة هامدة، وقد تعرّض للذبح من قبل مجهول في داخل شقته الكائنة في محلة حي الحارة/جبيل.

 

فور علمها بالجريمة، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت خلال أقل من /48/ ساعة من تحديد هوية المشتبه به، وهو ابن المغدور، ويدعى:

- "ع. ز" (مواليد عام 1991).

 

بتاريخ 12/02/2018 وفي بلدة بلحص/جبيل، قامت قوة من هذه الشعبة بتوقيفه، خلال تلقيه التعازي بموت والده.

 

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل لأسباب شخصية ومادية، وقد تمَّ ضبط السكين المستخدمة في الجريمة، والتي كان قد رماها في أحد أحراج بلدة بشلّي.

 

وقد تركت عملية توقيفه، بالسرعة القياسية، أثراً إيجابياً وارتياحاً لدى المواطنين بعد الأثر السلبي الذي تركته الجريمة.

 

أودع الموقوف القضاء المختص".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout