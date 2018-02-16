بعد أن ذبح والده في جبيل.. الكشف عن تفاصيل الجريمة المروّعة!

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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: بتاريخ 10/02/2018، عُثر على المواطن (س. ز، مواليد عام 1964) جثَّة هامدة، وقد تعرّض للذبح من قبل مجهول في داخل شقته الكائنة في محلة حي الحارة/جبيل.

فور علمها بالجريمة، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت خلال أقل من /48/ ساعة من تحديد هوية المشتبه به، وهو ابن المغدور، ويدعى:

- "ع. ز" (مواليد عام 1991).

بتاريخ 12/02/2018 وفي بلدة بلحص/جبيل، قامت قوة من هذه الشعبة بتوقيفه، خلال تلقيه التعازي بموت والده.

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل لأسباب شخصية ومادية، وقد تمَّ ضبط السكين المستخدمة في الجريمة، والتي كان قد رماها في أحد أحراج بلدة بشلّي.

وقد تركت عملية توقيفه، بالسرعة القياسية، أثراً إيجابياً وارتياحاً لدى المواطنين بعد الأثر السلبي الذي تركته الجريمة.

أودع الموقوف القضاء المختص".